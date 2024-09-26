Плешков о Деанджело в СКА: «Здорово, когда в команду приезжают такие хоккеисты. Играть с ними – огромный опыт. Надеюсь, Тони быстро адаптируется»

Артемий Плешков высказался о переходе Энтони Деанджело в СКА.

– Подписание в состав СКА Тони Деанджело добавило вам спокойствия? Теперь ваши ворота будет защищать еще один топовый игрок.

– У нас и так хороший подбор игроков. Очень здорово, когда в команду приезжают такие хоккеисты. Играть с ними – это огромный опыт. Надеюсь, Тони быстро адаптируется. Все ребята в СКА ему помогут.

– У вас уже есть базовый набор фраз на английском для подсказок Деанджело на льду?

– У нас в раздевалке висит базовый набор фраз для коммуникаций защитников с вратарем: слова с транскрипцией и переводом. Достаточно подойти, посмотреть и запомнить.

Я достаточно легко говорю на английском, но тяжело воспринимаю его на слух, особенно когда говорят быстро и с акцентом, – сказал вратарь СКА Артемий Плешков .