  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плешков о Деанджело в СКА: «Здорово, когда в команду приезжают такие хоккеисты. Играть с ними – огромный опыт. Надеюсь, Тони быстро адаптируется»
0

Плешков о Деанджело в СКА: «Здорово, когда в команду приезжают такие хоккеисты. Играть с ними – огромный опыт. Надеюсь, Тони быстро адаптируется»

Артемий Плешков высказался о переходе Энтони Деанджело в СКА.

– Подписание в состав СКА Тони Деанджело добавило вам спокойствия? Теперь ваши ворота будет защищать еще один топовый игрок.

– У нас и так хороший подбор игроков. Очень здорово, когда в команду приезжают такие хоккеисты. Играть с ними – это огромный опыт. Надеюсь, Тони быстро адаптируется. Все ребята в СКА ему помогут.

– У вас уже есть базовый набор фраз на английском для подсказок Деанджело на льду?

– У нас в раздевалке висит базовый набор фраз для коммуникаций защитников с вратарем: слова с транскрипцией и переводом. Достаточно подойти, посмотреть и запомнить.

Я достаточно легко говорю на английском, но тяжело воспринимаю его на слух, особенно когда говорят быстро и с акцентом, – сказал вратарь СКА Артемий Плешков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Охтинский пресс-центр
logoСКА
logoКХЛ
logoЭнтони Деанджело
logoАртемий Плешков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о Деанджело в СКА: «Благодарны «Газпрому» и лично Миллеру, что можем развиваться и прогрессировать. К нам приезжают лучшие хоккеисты мира»
72вчера, 18:43
Ротенберг о Деанджело в СКА: «У Тони прадедушка и прабабушка – итальянцы. Идет культурный обмен. Растрелли застраивал Петербург, пересечений много. Итальянцы близки к россиянам»
64вчера, 17:56
Ротенберг о контракте Деанджело: «Формально на сезон, но СКА хочет долгосрочного сотрудничества. Рассчитываем, что все внесут вклад в борьбу за Кубок Гагарина»
5вчера, 16:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Амур» принимает «Витязь», «Торпедо» в гостях у «Адмирала», «Сибирь» против «Автомобилиста», «Сочи» сыграет с «Барысом» 
1514 минут назадLive
Ястреб, дракон, леопард: это о каких клубах КХЛ?
244 минуты назадСпецпроект
Дацюк занял 15-е место в топ-25 игроков НХЛ за последние 25 лет по версии The Score, Хедман – 13-й, Бержерон – 14-й
16сегодня, 08:34
Панарин вернется в строй со дня на день. Форвард «Рейнджерс» получил травму в предсезонном матче
2сегодня, 07:37
Василевский занял 24-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Капризов – 25-й, Форслинг – 21-й, Хеллибак – 22-й
3сегодня, 07:15
Тодд о камбэке с «Трактором»: «Никто в «Салавате» не хотел сдаваться. Вратарь провел невероятный матч. Это большая победа для нас»
7сегодня, 06:56
Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» забил 5 голов «Нью-Джерси», «Тампа» без Кучерова одолела «Флориду», «Миннесота» без Капризова проиграла «Далласу»
65сегодня, 04:44
Овечкин сделал передачу в выставочном матче с «Нью-Джерси»
9сегодня, 01:48Видео
Райан Линдгрен выбыл на несколько недель из-за травмы
сегодня, 01:14
«Можно индюка научить орехи собирать, но лучше нанять для этого белку». Никитин об игре «Локомотива» в меньшинстве
6вчера, 22:03
Ко всем новостям
Последние новости
Арбитр Кулаков: «КХЛ движется в правильном направлении. Все новые правила вводятся по делу. Они делают хоккей более быстрым, ритмичным, агрессивным и зрелищным»
5 минут назад
Александр Елесин: «Не думаю, что у «Локомотива» особенная команда в плане обороны. Просто у нас есть система, в которой каждый принимает правильное решение»
15 минут назад
Форвард «Амура» Барулин прокомментирует матч с «Витязем»: «Иду дебютировать в роли комментатора. Смотрите и слушайте во втором периоде»
28 минут назадФото
Федор Канарейкин: «Динамо» разочаровало на старте. В первых матчах все было невнятно, скомкано. Болельщики ждут более успешной игры, благо исполнители есть отличные – Гусев, Уил, О`Делл»
252 минуты назад
Сафин о том, как расслабляется: «Массаж, баня. Я непьющий хоккеист. Мне не нужен алкоголь для того, чтобы радоваться жизни»
3сегодня, 08:16
Камалов о СКА: «Не получилось в плей-офф, и на следующий сезон состав меняется на 50%. Команде надо снова сжиться, это сказывается»
3сегодня, 07:59
Черепанов о том, вышел ли «Локомотив» на пик формы: «Нет. Есть много факторов, над которыми надо работать»
1сегодня, 07:48
Евгений Аликин: «Равнодушных в «Автомобилисте» нет, матчей спустя рукава не будет. Все отдаются игре полностью, будем стараться набирать очки и бороться»
1сегодня, 06:43
Ткачев о 3:5 от «Салавата»: «Трактору» надо было чуть острее играть, бросать побольше, не стараться до верного разыграть. Будем работать над этим»
4сегодня, 06:29
Александр Пашков: «К смене тренеров надо относиться спокойно, не искать тех, кто под рукой. Вектор поиска должен стать шире, захватывая не только тех, кто работал в КХЛ»
сегодня, 06:16