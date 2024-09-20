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Камалов об обмене в «Барыс» из СКА: «Не расстроился. Это бизнес, как говорится. Меня особо и не спрашивали»

Никита Камалов не расстроился из-за решения СКА обменять его в «Барыс» .

29-летний защитник стал игроком клуба из Казахстана в июле. В 5 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ у него 1 (0+1) очко при полезности «минус 4». 

Вчера «Барыс» проиграл «Ак Барсу» (0:5) в Казани. 

– Как тебе новая команда? Не расстроился после обмена?

– Да нет, не расстроился. Как получилось, так получилось. От меня ничего не зависело, как говорится, это бизнес. Так бывает. Меня в том случае особо и не спрашивали.

– Первая пара в «Барысе». Все устраивает?

– Конечно, в игровом времени устраивает, но результат пока хромает. Надо управлять ситуацией за счет работы. Надо работать.

– То, что не играли Жафяров и Антипин – это оправдание?

– Нет, у нас нет никаких оправданий. В прошлой игре у нас не было Бутчера, Маттссона. Оправданий быть не может, это никого не волнует. Есть чемпионат, есть игры, и надо выходить и доказывать на каждую игру.

– Руководство поддавливает или все спокойно пока?

– Все и так все понимают, не маленькие дети. Это не тот результат, на который мы рассчитываем все вместе, и руководство в том числе. Поэтому надо делать правильные выводы, – сказал Камалов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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logoSports – Казахстан
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