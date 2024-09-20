Камалов об обмене в «Барыс» из СКА: «Не расстроился. Это бизнес, как говорится. Меня особо и не спрашивали»
29-летний защитник стал игроком клуба из Казахстана в июле. В 5 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ у него 1 (0+1) очко при полезности «минус 4».
Вчера «Барыс» проиграл «Ак Барсу» (0:5) в Казани.
– Как тебе новая команда? Не расстроился после обмена?
– Да нет, не расстроился. Как получилось, так получилось. От меня ничего не зависело, как говорится, это бизнес. Так бывает. Меня в том случае особо и не спрашивали.
– Первая пара в «Барысе». Все устраивает?
– Конечно, в игровом времени устраивает, но результат пока хромает. Надо управлять ситуацией за счет работы. Надо работать.
– То, что не играли Жафяров и Антипин – это оправдание?
– Нет, у нас нет никаких оправданий. В прошлой игре у нас не было Бутчера, Маттссона. Оправданий быть не может, это никого не волнует. Есть чемпионат, есть игры, и надо выходить и доказывать на каждую игру.
– Руководство поддавливает или все спокойно пока?
– Все и так все понимают, не маленькие дети. Это не тот результат, на который мы рассчитываем все вместе, и руководство в том числе. Поэтому надо делать правильные выводы, – сказал Камалов.
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