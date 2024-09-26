Черепанов о том, вышел ли «Локомотив» на пик формы: «Нет. Есть много факторов, над которыми надо работать»

Никита Черепанов высказался о своей игре на старте сезона-2024/25.

«Конечно, хотелось бы забивать как можно чаще, но что есть, то есть. Безусловно, я рад тому, что забил «Северстали».

На сто процентов готовым быть невозможно, всегда есть к чему стремиться. Необходимо всегда прогрессировать и расти.

Вышла ли команда на свой пик формы? Безусловно, нет. Есть много факторов, над которыми надо работать. Будем работать», – сказал защитник «Локомотива » Никита Черепанов .