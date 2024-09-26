Черепанов о том, вышел ли «Локомотив» на пик формы: «Нет. Есть много факторов, над которыми надо работать»
Никита Черепанов высказался о своей игре на старте сезона-2024/25.
«Конечно, хотелось бы забивать как можно чаще, но что есть, то есть. Безусловно, я рад тому, что забил «Северстали».
На сто процентов готовым быть невозможно, всегда есть к чему стремиться. Необходимо всегда прогрессировать и расти.
Вышла ли команда на свой пик формы? Безусловно, нет. Есть много факторов, над которыми надо работать. Будем работать», – сказал защитник «Локомотива» Никита Черепанов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости