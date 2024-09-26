«Можно индюка научить орехи собирать, но лучше нанять для этого белку». Никитин об игре «Локомотива» в меньшинстве

Игорь Никитин пошутил в ответ на вопрос об игре «Локомотива» в меньшинстве.

– Пропущенные шайбы в меньшинстве – это следствие отсутствия Андронова или просто идет поиск спецбригад?

– Есть такая пословица: «Можно индюка научить орехи собирать, но лучше нанять для этого белку». На каждой позиции важно, чтобы человек не просто присутствовал, а комфортно себя чувствовал.

Как я вижу, в чем проблема нашего меньшинства... Одно дело играть 30 секунд, а другое – как сегодня, минуту и 40 [секунд]. Тут нужно не только терпение, но и на усталости принять правильное решение, причем нестандартное.

Это процесс, и парни через него проходят, но по-другому эту проблемы мы не сможем решить, – сказал главный тренер «Локомотива ».