«Можно индюка научить орехи собирать, но лучше нанять для этого белку». Никитин об игре «Локомотива» в меньшинстве
Игорь Никитин пошутил в ответ на вопрос об игре «Локомотива» в меньшинстве.
– Пропущенные шайбы в меньшинстве – это следствие отсутствия Андронова или просто идет поиск спецбригад?
– Есть такая пословица: «Можно индюка научить орехи собирать, но лучше нанять для этого белку». На каждой позиции важно, чтобы человек не просто присутствовал, а комфортно себя чувствовал.
Как я вижу, в чем проблема нашего меньшинства... Одно дело играть 30 секунд, а другое – как сегодня, минуту и 40 [секунд]. Тут нужно не только терпение, но и на усталости принять правильное решение, причем нестандартное.
Это процесс, и парни через него проходят, но по-другому эту проблемы мы не сможем решить, – сказал главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Локомотива» Вконтакте
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