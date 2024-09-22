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  • Бедард занял 38-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Стэмкос – 37-й, Ахо – 33-й, Марнер – 32-й, Райнхарт – 31-й
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Бедард занял 38-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Стэмкос – 37-й, Ахо – 33-й, Марнер – 32-й, Райнхарт – 31-й

Коннор Бедард вошел в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Эксперты NHL Network составили рейтинг 50 лучших игроков лиги перед началом нового сезона. Был опубликован список хоккеистов, занявших 40-31 места.

40. Расмус Далин («Баффало»);

39. Девон Тэйвс («Колорадо»);

38. Коннор Бедард («Чикаго»);

37. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»);

36. Брэди Ткачак («Оттава»);

35. Зак Хайман («Эдмонтон»);

34. Эван Бушар («Эдмонтон»);

33. Себастьян Ахо («Каролина»);

32. Митч Марнер («Торонто»);

31. Сэм Райнхарт («Флорида»).

Хинтц занял 41-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Ларкин – 42-й, Генцел – 50-й 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
рейтинги
logoБаффало
logoОттава
logoТоронто
logoКаролина
logoФлорида
logoНэшвилл
logoЧикаго
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoСтивен Стэмкос
logoСэм Райнхарт
logoМитч Марнер
logoСебастьян Ахо
logoЗак Хайман
logoДевон Тэйвс
logoРасмус Далин
logoБрэди Ткачак
logoЭван Бушар
logoКоннор Бедард
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