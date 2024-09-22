Бедард занял 38-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Стэмкос – 37-й, Ахо – 33-й, Марнер – 32-й, Райнхарт – 31-й
Коннор Бедард вошел в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ.
Эксперты NHL Network составили рейтинг 50 лучших игроков лиги перед началом нового сезона. Был опубликован список хоккеистов, занявших 40-31 места.
40. Расмус Далин («Баффало»);
39. Девон Тэйвс («Колорадо»);
38. Коннор Бедард («Чикаго»);
37. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»);
36. Брэди Ткачак («Оттава»);
35. Зак Хайман («Эдмонтон»);
34. Эван Бушар («Эдмонтон»);
33. Себастьян Ахо («Каролина»);
32. Митч Марнер («Торонто»);
31. Сэм Райнхарт («Флорида»).
Хинтц занял 41-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Ларкин – 42-й, Генцел – 50-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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