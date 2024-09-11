Морозов на вопрос о возвращении Ковальчука в КХЛ: «Он два года не играл и спокойно вернулся в «Спартак». Ничему не удивлюсь»

Алексей Морозов не удивится, если Илья Ковальчук снова будет играть в КХЛ.

Сегодня Ковальчук принимает участие в Матче звезд «Спартака » в составе команды Деяна Станковича.

– Илья Ковальчук собирается сегодня сыграть за футбольный «Спартак». Какая ваша реакция?

– Илья мне говорил, что будет играть за спартаковских ветеранов. Он готовится. Знаете, Ковальчук в футболе – в полном порядке.

Вы сами увидите. Будете впечатлены, обещаю. При том, что Илья сейчас держит потрясающую форму.

– Когда Александр Овечкин сыграл за футбольное «Динамо», это стало сенсацией. Насколько хватит Илью?

– Судя по тому, как он тренируется – хватит надолго. Вы ведь видели его видосики, как он на канате перетягивает Кирилла Капризова . Думаю, Ковальчук сможет бегать все 90 минут.

– Если Ковальчук вернется в КХЛ, какая будет ваша реакция?

– Я после прошлого года ничему не удивлюсь. Он два года не играл и спокойно вернулся в «Спартак», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.