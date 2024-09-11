Морозов на вопрос о возвращении Ковальчука в КХЛ: «Он два года не играл и спокойно вернулся в «Спартак». Ничему не удивлюсь»
Сегодня Ковальчук принимает участие в Матче звезд «Спартака» в составе команды Деяна Станковича.
– Илья Ковальчук собирается сегодня сыграть за футбольный «Спартак». Какая ваша реакция?
– Илья мне говорил, что будет играть за спартаковских ветеранов. Он готовится. Знаете, Ковальчук в футболе – в полном порядке.
Вы сами увидите. Будете впечатлены, обещаю. При том, что Илья сейчас держит потрясающую форму.
– Когда Александр Овечкин сыграл за футбольное «Динамо», это стало сенсацией. Насколько хватит Илью?
– Судя по тому, как он тренируется – хватит надолго. Вы ведь видели его видосики, как он на канате перетягивает Кирилла Капризова. Думаю, Ковальчук сможет бегать все 90 минут.
– Если Ковальчук вернется в КХЛ, какая будет ваша реакция?
– Я после прошлого года ничему не удивлюсь. Он два года не играл и спокойно вернулся в «Спартак», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
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