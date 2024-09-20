Герин о продлении Капризова: «Мы вступаем в совершенно другой мир контрактов. Они становятся больше, бизнес НХЛ растет. Я не нажимаю на кнопку паники»

Билл Герин высказался о ситуации с новым контрактом Кирилла Капризова.

У 27-летнего игрока остается еще 2 года по контракту с кэпхитом 9 миллионов долларов.

С 1 июля 2025 года «Миннесота » получит право подписать с игроком новое соглашение.

«Мы вступаем в совершенно другой мир контрактов. Они становятся больше, потому что бизнес лиги растет.

Я не нажимаю кнопку паники и не погружаюсь в размышления типа «а что, если». Кирилл может стать свободным агентом через два года.

Контракты такие, какие они есть, и мы просто должны быть готовы, когда придет время», – сказал генменеджер «Уайлд».