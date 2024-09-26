Форвард «Трактора» Котляревский о 3:5 от «Салавата»: «Проиграли из-за пропущенных голов в меньшинстве. При «5 на 5» соперника мы переигрывали» 

Михаил Котляревский оценил поражение «Трактора» от «Салавата Юлаева» (3:5).

— У «Салавата » очень хорошее большинство, и, к сожалению, у нас не получилось ему противодействовать. Получается, проиграли из-за пропущенных голов в меньшинстве. При «5 на 5» соперника мы переигрывали.

— Что у «Трактора», в свою очередь, не получилось в большинстве?

— Наши ребята на правильном пути. В этом матче было хорошее большинство, и могли забрасывать не только одну шайбу. Думаю, в ближайшее время голов будет больше.

— Вас лично радует очередная заброшенная шайба в сезоне?

— Неплохо, но хотелось бы выиграть, когда забиваешь. Кравцов отдал очень хороший пас, и мне оставалось только в ворота попасть.

— Что изменили по сравнению с предыдущим сезоном?

— Скорее дело в психологии. Больше верю в свои силы, больше доверяют в атаке. В целом ничего не поменялось, просто стечение обстоятельств, – сказал нападающий «Трактора ».