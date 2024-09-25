Ремпал после 2+2 «Трактору»: «В КХЛ интенсивный хоккей, каждый матч – настоящая битва, простых игр нет. Взаимопонимание с партнерами по звену улучшается, это радует»
29-летний канадский нападающий забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в этом матче.
– Мы уступили в Магнитогорске, поэтому нам было важно завершить этот выезд победой, чего и удалось добиться. Мы воспользовались своими шансами в большинстве, и это дало нам хороший задел на оставшуюся часть игры.
«Трактор» – серьезный соперник. Команда умеет хорошо играть в обороне, в то же время есть ребята, способные забить гол. У нас получились два отличных матчах, и нам еще предстоит сыграть друг с другом в этом сезоне.
– Довольны своей результативностью в этой игре?
– Всегда радует, когда ты вносишь вклад в победу своей команды. У меня и моих партнеров по звену взаимопонимание только улучшается, что не может не радовать.
– Какое у вас впечатление от КХЛ?
– Интенсивный хоккей, и каждый матч – это настоящая битва. В этой лиге нет простых игр. У команд хорошие болельщики и видно, как люди здесь любят хоккей, – сказал канадский нападающий «Салавата Юлаева».
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