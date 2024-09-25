  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ремпал после 2+2 «Трактору»: «В КХЛ интенсивный хоккей, каждый матч – настоящая битва, простых игр нет. Взаимопонимание с партнерами по звену улучшается, это радует»
0

Ремпал после 2+2 «Трактору»: «В КХЛ интенсивный хоккей, каждый матч – настоящая битва, простых игр нет. Взаимопонимание с партнерами по звену улучшается, это радует»

Шелдон Ремпал высказался об игре «Салавата» против «Трактора» (5:3).

29-летний канадский нападающий забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в этом матче. 

– Мы уступили в Магнитогорске, поэтому нам было важно завершить этот выезд победой, чего и удалось добиться. Мы воспользовались своими шансами в большинстве, и это дало нам хороший задел на оставшуюся часть игры.

«Трактор» – серьезный соперник. Команда умеет хорошо играть в обороне, в то же время есть ребята, способные забить гол. У нас получились два отличных матчах, и нам еще предстоит сыграть друг с другом в этом сезоне.

– Довольны своей результативностью в этой игре?

– Всегда радует, когда ты вносишь вклад в победу своей команды. У меня и моих партнеров по звену взаимопонимание только улучшается, что не может не радовать.

– Какое у вас впечатление от КХЛ?

– Интенсивный хоккей, и каждый матч – это настоящая битва. В этой лиге нет простых игр. У команд хорошие болельщики и видно, как люди здесь любят хоккей, – сказал канадский нападающий «Салавата Юлаева». 

Как за 134 секунды перевернуть матч с 0:2 – показательная инструкция от «Салавата»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСалават Юлаев
logoТрактор
logoКХЛ
logoШелдон Ремпал
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Как за 134 секунды перевернуть матч с 0:2 – показательная инструкция от «Салавата»
30 минут назад
Козлов о 5:3 с «Трактором»: «Салават» держит удар, проявляет характер. У нас много молодых ребят только заходят в КХЛ, их сразу в огонь, в топку закидывают»
сегодня, 20:06
Гру о 3:5 с «Салаватом»: «Трактор» выстрелил себе в ногу с удалениями – соперник реализовал большинство, игра перевернулась»
5сегодня, 19:13
КХЛ. «Металлург» уступил «Спартаку», «Локомотив» победил «Авангард», «Ак Барс» был сильнее «Лады», «Салават» обыграл «Трактор»
283сегодня, 18:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Звягин после 2:3 с «Локомотивом»: «Авангард» пока не заслужил очков и побед. Буше – лев на льду, вгрызается за каждую шайбу»
51 минуту назад
Жамнов после 4:3 с «Металлургом»: «Спартак» отскочил. Не мы выиграли – просто повезло. Спасибо Николаеву, держал нас в игре»
1сегодня, 20:28
«Авангард» 17 периодов подряд не забивает в равных составах – с матча против «Амура»
3сегодня, 19:29
Гру о 3:5 с «Салаватом»: «Трактор» выстрелил себе в ногу с удалениями – соперник реализовал большинство, игра перевернулась»
5сегодня, 19:13
«Авангард» проиграл в 6-м матче подряд. Команда Звягина идет 8-й на Востоке
17сегодня, 19:01
КХЛ. «Металлург» уступил «Спартаку», «Локомотив» победил «Авангард», «Ак Барс» был сильнее «Лады», «Салават» обыграл «Трактор»
283сегодня, 18:50
Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Тампа» против «Флориды», «Миннесота» встретится с «Далласом»
21сегодня, 18:45
Ротенберг о Деанджело в СКА: «Благодарны «Газпрому» и лично Миллеру, что можем развиваться и прогрессировать. К нам приезжают лучшие хоккеисты мира»
46сегодня, 18:43
Разин о 3:4 со «Спартаком»: «Обвинять во всех грехах Набокова… Уважаемый Ротенберг сказал бы, что это один из ведущих игроков КХЛ. Просто таким составом побеждать всех невозможно»
11сегодня, 18:18
Ротенберг о Деанджело в СКА: «У Тони прадедушка и прабабушка – итальянцы. Идет культурный обмен. Растрелли застраивал Петербург, пересечений много. Итальянцы близки к россиянам»
59сегодня, 17:56
Ко всем новостям
Последние новости
Жарков провел 700-й матч в КХЛ. У 36-летнего форварда «Трактора» 154 (56+98) балла
2 минуты назадФото
Никитин о 3:2 с «Авангардом»: «После 3-го гола «Локомотив» хотел оседлать соперника, получилось наоборот. Были хорошие моменты, забивать не хватило сил»
117 минут назад
Козлов о 5:3 с «Трактором»: «Салават» держит удар, проявляет характер. У нас много молодых ребят только заходят в КХЛ, их сразу в огонь, в топку закидывают»
сегодня, 20:06
Вовченко после 3:4 со «Спартаком»: «Металлург» заигрался в атаке, пропустил нелепые голы. Будем настраиваться на Казань, чтобы порадовать болельщиков»
сегодня, 19:57
Гатиятулин о 4:3 с «Ладой»: «В Тольятти всегда непросто. «Ак Барсу» нельзя терять концентрацию, после 2-й шайбы это случилось. Внесли коррективы в перерыве, проявили характер»
сегодня, 19:43
Быков о Буцаеве: «Бывший игрок с высоким IQ может принести «Барысу» пользу. Иностранный опыт и знание языков помогут»
1сегодня, 18:29
Форвард «Лады» Сафин о Ягре: «Два года назад он играл наравне с остальными, будто только набирает обороты. Не понимаю, как он это делает. Красава»
сегодня, 17:14
Жамнов о 4:3 с «Металлургом»: «История у «Спартака» не самая хорошая в Магнитогорске, просили игроков ломать это. Солидность появляется при стабильности, пока с этим проблема»
2сегодня, 17:02
Лямкин провел 500-й матч в КХЛ. У защитника «Ак Барса» 93 (14+79) балла
3сегодня, 16:11Фото
«Локомотив» и «Динамо» Минск обменялись февральскими домашними матчами
3сегодня, 15:56