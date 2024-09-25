«Авангард» 17 периодов подряд не забивает в равных составах – с матча против «Амура»

«Авангард» не забивал голов в равных составах с матча против «Амура» 11 сентября.

У команды под руководством Сергея Звягина шесть поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

При этом «Авангард » на протяжении 17 периодов кряду не забрасывал шайб в равных составах.

Последняя шайба в равных составах была заброшена игроками «Авангарда» в матче с «Амуром » (2:3 Б) 11 сентября.