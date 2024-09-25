«Авангард» 17 периодов подряд не забивает в равных составах – с матча против «Амура»
«Авангард» не забивал голов в равных составах с матча против «Амура» 11 сентября.
У команды под руководством Сергея Звягина шесть поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
При этом «Авангард» на протяжении 17 периодов кряду не забрасывал шайб в равных составах.
Последняя шайба в равных составах была заброшена игроками «Авангарда» в матче с «Амуром» (2:3 Б) 11 сентября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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