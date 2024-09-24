Буше о Звягине и 5 поражениях «Авангарда»: «Отличный тренер, виноват не он, нельзя все взваливать на его плечи. Игрокам нужно собраться, взять все в свои руки, играть лучше»

Рид Буше призвал не винить Сергея Звягина в поражениях «Авангарда».

Омский клуб уступил СКА (1:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это поражение стало пятым подряд для команды Сергея Звягина.

– Поведение Сергея Звягина в раздевалке менялось по ходу этой серии поражений? Может, где-то давал волю эмоциям?

– Он отличный тренер. Мы не можем все взваливать на его плечи, прямо сейчас виноват не он. Нам, игрокам, нужно собраться вместе и взять все в свои руки.

В конце концов, это же хоккеисты выходят на лед. Он отличный тренер и делает отличную работу. Игрокам нужно взять контроль, сделать шаг вперед и начать лучше играть в хоккей, – сказал нападающий «Авангарда » Рид Буше .