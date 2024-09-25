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15

«Авангард» проиграл в 6-м матче подряд. Команда Звягина идет 8-й на Востоке

«Авангард» потерпел 6-е поражение кряду в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Сергея Звягина в гостях уступила «Локомотиву» со счетом 2:3. 

Это шестое подряд поражение «Авангарда» в нынешнем сезоне КХЛ

Омский клуб одержал 3 победы в 9 матчах и на данный момент занимает 8-ю строчку в таблице Восточной конференции, набрав 7 очков. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoАвангард
logoЛокомотив
logoСергей Звягин
logoКХЛ
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