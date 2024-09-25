«Авангард» проиграл в 6-м матче подряд. Команда Звягина идет 8-й на Востоке
«Авангард» потерпел 6-е поражение кряду в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Сергея Звягина в гостях уступила «Локомотиву» со счетом 2:3.
Это шестое подряд поражение «Авангарда» в нынешнем сезоне КХЛ.
Омский клуб одержал 3 победы в 9 матчах и на данный момент занимает 8-ю строчку в таблице Восточной конференции, набрав 7 очков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости