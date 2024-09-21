Разин о победе над «Нефтехимиком» по буллитам: «Гол не пахнет. У «Металлурга» с возвращением Вовченко и Юрова другой потенциал»

Андрей Разин высказался о победе «Металлурга» над «Нефтехимиком» (1:0 Б).

«Тяжело играть с командой, которая почти всю игру обороняется. В первом периоде мы 21 раз преодолевали редуты. Предполагали, что игра будет вязкой.

Жаль, что не забиваем в большинстве, хотя проходы и моменты есть. Но бывают такие отрезки, когда фарт немного отходит. Везет тому, кто везет. Фарт надо заслужить.

Мы работаем, сегодня с возвращением Вовченко и Юрова у нас практически три тройки кроме первой восстановились. Пусть и не в идеальной форме, но ребята сыгранные, другой потенциал у команды стал.

Победа тяжелая, гол не пахнет (смеется). Из ямы надо вылазить, психологически команде тяжело, а любые победы и психологические эмоции пойдут на пользу», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» выиграл впервые за 5 матчей – у «Нефтехимика» по буллитам