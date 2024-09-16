Важное в КХЛ за неделю: «Нефтехимик» – лидер (да!), тройка бомбардиров – вся из ЦСКА, у «Барыса» проблемы с деньгами

Было много сенсаций.

В КХЛ завершилась вторая игровая неделя, а мы продолжаем нашу рубрику с главными событиями. Напоминаем: теперь мы еженедельно рассказываем о сенсациях, составляем топ клубов и собираем те вещи, которые могли затеряться на фоне других ярких новостей. Дополнения в комментариях только приветствуются.

Лучшие клубы: «Спартак» и «Лада» доминируют по очкам, «Нефтехимик» – по значимым победам

● Неудивительно, что лучшим на прошлой неделе стал «Спартак». Клуб прямо сейчас идет первым и во всей лиге. Команда Жамнова прошла без поражений «Торпедо» (4:2), «Динамо» из Минска (5:2) и «Динамо» из Москвы (4:2). Одним из героев результативных матчей «Спартака» стал центр первого звена Иван Морозов, отметившийся очками в каждой из трех игр (2+3).

● «Лада» – сенсация второй недели регулярки. Она одержала яркую победу над московским «Динамо» (6:3), поборола «Витязь» (2:1), а потом в овертайме проиграла СКА (3:4 ОТ). Команда Ротенберга – по-настоящему неудобный соперник для «Лады». СКА ужасно начал сезон (их проблемы мы разбирали отдельно ), но единственные победы у клуба пока только с «Ладой».

● Мы сознательно не включили в нашу табличку третье место – на нем расположились бы сразу семь команд с четырьмя очками. Из всех особенно отметим две. «Динамо» из Минска провело четыре матча и показало в них удивительную разницу шайб – 15:13. «Нефтехимик» обыграл двух финалистов сезона-2023/24: «Металлург» (3:2, проигрывали 0:2) и «Локомотив» (1:0) .

Общая таблица регулярки-2024/25

Худшие клубы: «Барыс» и «Сочи» всем проигрывают, «Металлург» не справляется без лидеров

● Присутствие «Барыса» и «Сочи» в числе худших удивляет мало. Оба клуба пока проигрывают соперникам любого уровня. Команда из Астаны крупно уступила в домашних играх «Амуру» (1:5) и Минску (1:5). «Сочи» достойно поборолся с «Витязем» на выезде (4:5), но затем без шансов проиграл «Трактору» (1:4) дома. А ведь недавно тот же «Сочи» побеждал «Спартак»!

● В случае с «Барысом» важно и обсуждение проблемных денежных вопросов. Информация о невыплате зарплат за полтора месяца быстро дошла и до боссов КХЛ. Президент лиги Алексей Морозов прокомментировал: «У них возникла небольшая проблема. Руководство клуба обязуется закрыть все до этого месяца. Будем следить за информацией, с руководством [клуба] на связи».

● По-настоящему удивляет бедственное поражение чемпионского «Металлурга», который не выиграл ни одного матча на прошлой неделе. Больше шансов было с «Нефтехимиком» (2:3), а с «Ак Барсом» (0:2) команда Андрея Разина и вовсе осталась без заброшенных шайб. Мы обращали внимание на причины таких результатов «Металлурга» (читайте тут ). Основная – травмы лидеров.

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Топ-5 звезд: главный бомбардир регулярки, любитель лакроссов и вернувший форму Голдобин

Подборка авторская – у вас может быть другое мнение.

1. Мартин Гернат, «Локомотив». Сделал важный ассист на Березкина в конце игры против СКА (2:0). Он же потом набрал 3 (2+1) очка в игре с «Куньлунем» (6:2). И он же провел на льду 22:37 в матче с «Нефтехимиком» (0:1), установив личный рекорд по игровому времени в регулярке-2024/25. У «Локо» случилась всего одна осечка, а Гернат укрепился в статусе лидера обороны.

2. Максим Шабанов, «Трактор» . Команда забросила семь шайб в двух матчах. Шабанов поучаствовал в четырех из них (3+1). Особенно выделяется игра «Трактора» и СКА (3:0), где Максим не просто провел один из лучших отрезков в сезоне. Там же он заходил на лакросс – только везение помогло Артемию Плешкову выдохнуть хотя бы на несколько секунд.

3. Виталий Абрамов, ЦСКА. Ему все испортил неудачный матч с «Северсталью» (2:4, 0 очков, -2 полезность). До этого Абрамов забивал или отдавал передачи в каждой игре сезона. Сейчас Виталий – лучший бомбардир регулярки КХЛ (11 очков, 5+6). В тройке идут его партнеры по ЦСКА – Максим Соркин (9, 5+4) и Прохор Полтапов (9, 3+6) . В этот рейтинг можно брать любого.

4. Вадим Мороз, «Динамо Минск». 20-летний нападающий трижды забил в матче с «Барысом» (5:1). Так он стал самым молодым автором хет-трика в истории минского «Динамо» на уровне КХЛ. Дмитрий Квартальнов отметил важную деталь: «То, что это сделал наш белорус, – это здорово. Молодой мальчишка. Это большой плюс. Забил все шайбы с игры, не в пустые ворота».

5. Николай Голдобин, «Спартак». Мы уже особо отмечали Ивана Морозова, но перформанс Голдобина в игре с «Динамо» (4:2, 3 очка, 1+2) тоже заслуживает внимания. Хотя бы из-за его эмоций в раздевалке, где партнеры выбрали Николая лучшим игроком: «Вэлкам бэк меня, спасибо, ребята!» Затем в матче с «Торпедо» (4:2) у Голдобина случился еще один ассист.

Гол: Виталий Кравцов одним движением убрал главного защитника СКА

Александр Никишин проводил первый матч и вышел на него с привычной нашивкой капитана. Он наконец-то восстановился после череды травм – не участвовал в играх аж с момента завершения серии плей-офф против «Торпедо». Перед возвращением его настроение точно было лучше: против «Трактора» (0:3) Никишин сыграл с полезностью -2. Виталий Кравцов нашел против него решение.

Момент: маскот «Сибири» взлетел под своды арены – открыл сезон для Новосибирска

«Сибирь» стартовала в регулярке выездной серией из четырех матчей. Игра с «Авангардом» (4:1) оказалась для клуба первой домашней. «Сибирь» в честь этого подготовила красочное шоу, а его важной частью стал Снеговик. Символ команды и главный талисман среди всех маскотов в КХЛ взлетел (!) перед матчем.

Получилось масштабное представление:

И такие мощные кадры:

Забытый сэйв: Джереми Смит красиво лишил «Локомотив» еще одного гола

Всю неделю обсуждался прыжок за шайбой от вратаря «Трактора» Зака Фукале. Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит в матче с «Локомотивом» (2:6) показал такое же чудесное спасение. Нападающий Максим Шалунов уже видел перед собой пустой угол. Катившийся защитник не полностью перекрыл створ. Шайба уже залетала, когда откуда-то появилась ловушка Смита.

Слова: руководство «Амура» мечтает о чемпионстве, а тренер ругается даже после побед

Первая победа «Амура» в сезоне пришлась на игру с «Барысом» (5:1). Главный тренер Андрей Мартемьянов начал речь в раздевалке с похвалы, а затем выдал : «Терпеть больше не буду. Или мы готовимся к хорошим результатам, или в тю-тю-тю будете, ребят, без меня уже тогда. Говорю вам первый и последний раз в этом сезоне. Баловство терпеть здесь не буду, пока я здесь».

Те слова Мартемьянова относились к последним минутам матча с «Барысом», когда команда расслабилась (мнение тренера). После этого последовала победа над «Авангардом» (3:2 Б), где «Амур» отыгрался с пустыми воротами на 59-й минуте основного времени. А дальше клуб вернулся в Хабаровск, где на арене выступил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Он сказал: «Ставлю вам боевую задачу – хорошо, в этом году можете не становиться чемпионом, но надо максимально к этому приблизиться – плей-офф и выход в финал. А в следующем году попробовать взять Кубок Гагарина. Начинаем!»

Шагнули к выполнению цели как-то неудачно: «Амур» проиграл «Куньлуню» (2:3).

Ротенберг недели: комментарии про СКА пишутся из-за бугра, на Демидова смотрят в Южной Африке

СКА проиграл «Локомотиву» (0:2) и «Трактору» (0:3), а потом выиграл у «Лады» (4:3, ОТ).

Два важных выступления Ротенберга.

О смене партнеров у Евгения Кузнецова: «Есть доказательства, что те комментарии, которые пишутся про СКА, вообще пишутся не из России. Из других стран. Это факт. Ну, не читайте эти комментарии».

О шайбе Ивана Демидова (с передачи Кузнецова): «Гол Ивана [показывают] во всем мире, во всех соцсетях многих команд Северной Америки. Это пошло по всему миру, даже в Индии, в Малайзии, в Южной Африке в городе Дурбан. Без шуток, это так – это правда».

Тот самый гол:

Забытый герой: вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов – 46 сэйвов против «Локомотива»

«Нефтехимик» не просто обыграл двух финалистов предыдущего сезона. В обоих матчах за команду сыграли разные вратари. Против «Металлурга» вышел Артем Загидулин, который ранее вообще принадлежал команде из Магнитогорска. С «Локомотивом» настоял на 46 сэйвов и не пропустил голкипер Филипп Долганов. Ему 26 лет, проводит второй сезон на уровне КХЛ.

Долганов удивительно просто относится к жизни. Так, в ноябре 2023-го он признавался, что вообще не запоминает фамилии игроков КХЛ. С таким подходом он воспринимает любого соперника: вышли – надо побеждать. Большую часть карьеры Долганов провел в ВХЛ. По проценту отбитых бросков Загидулин (96,6%) и Долганов (96,2%) сейчас лидируют в КХЛ.

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Фото: РИА Новости /Алексей Мальгавко, Сергей Гунеев