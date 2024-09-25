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  • Форвард «Лады» Сафин: «В «Эдмонтоне» не лучшее отношение к русским, постоянно вешали лапшу на уши. Ни в одной команде такого не было»
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Форвард «Лады» Сафин: «В «Эдмонтоне» не лучшее отношение к русским, постоянно вешали лапшу на уши. Ни в одной команде такого не было»

Остап Сафин высказался о не лучшем отношении к русским в «Эдмонтоне».

Чешский форвард был задрафтован «Ойлерс» в 2017 году под 115-м номером. Сафин не сыграл ни одного матча в НХЛ, нападающий несколько сезонов выступал в АХЛ. 

– Почему российские игроки не приживаются в «Эдмонтоне»?

– В команде не лучшее отношение к русским, чувствовалось, что что-то не так. Они постоянно вешали лапшу на уши.

Я ни с чем не могу сравнить отношение «Эдмонтона» к себе – ни в одной команде такого не было. Не знаю, от чего это зависело, но было ужасно, – сказал форвард «Лады».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoЛада
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoКХЛ
logoОстап Сафин
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