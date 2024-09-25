Форвард «Лады» Сафин: «В «Эдмонтоне» не лучшее отношение к русским, постоянно вешали лапшу на уши. Ни в одной команде такого не было»
Остап Сафин высказался о не лучшем отношении к русским в «Эдмонтоне».
Чешский форвард был задрафтован «Ойлерс» в 2017 году под 115-м номером. Сафин не сыграл ни одного матча в НХЛ, нападающий несколько сезонов выступал в АХЛ.
– Почему российские игроки не приживаются в «Эдмонтоне»?
– В команде не лучшее отношение к русским, чувствовалось, что что-то не так. Они постоянно вешали лапшу на уши.
Я ни с чем не могу сравнить отношение «Эдмонтона» к себе – ни в одной команде такого не было. Не знаю, от чего это зависело, но было ужасно, – сказал форвард «Лады».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости