Форвард «Лады» Сафин: «В «Эдмонтоне» не лучшее отношение к русским, постоянно вешали лапшу на уши. Ни в одной команде такого не было»

Остап Сафин высказался о не лучшем отношении к русским в «Эдмонтоне».

Чешский форвард был задрафтован «Ойлерс» в 2017 году под 115-м номером. Сафин не сыграл ни одного матча в НХЛ , нападающий несколько сезонов выступал в АХЛ.

– Почему российские игроки не приживаются в «Эдмонтоне»?

– В команде не лучшее отношение к русским, чувствовалось, что что-то не так. Они постоянно вешали лапшу на уши.

Я ни с чем не могу сравнить отношение «Эдмонтона » к себе – ни в одной команде такого не было. Не знаю, от чего это зависело, но было ужасно, – сказал форвард «Лады».