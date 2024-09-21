Подколзин о пребывании в АХЛ: «Мысли о возвращении в Россию мелькали. Но я бы никогда не сказал: «Все, я уезжаю». Не хочу сдаваться»

Василий Подколзин не собирался возвращаться в Россию из-за отправки в АХЛ.

23-летний форвард провел большую часть прошлого сезона в фарм-клубе «Ванкувера » – «Эбботсфорде ».

В межсезонье россиянин перешел в «Эдмонтон » в результате обмена между «Ойлерс» и «Кэнакс».

«Когда я подписал свой первый контракт в НХЛ , то сказал себе: «Что бы ни случилось, я буду стремиться к тому, чтобы заиграть в лиге на постоянной основе». Когда были трудные времена, когда меня отправили в АХЛ , то мелькали мысли о возвращении в Россию.

Но я бы никогда не сказал: «Все, я уезжаю в Россию. Больше не хочу работать здесь». Я не хочу сдаваться.

Иногда нужно провести какое-то время лигой ниже, чтобы выйти на новый уровень. Когда находишься там, то смотришь вверх и думаешь: «Я буду там и никогда не вернусь сюда». Никогда не говори никогда, конечно, но это моя цель», – сказал Подколзин.