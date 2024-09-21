Подколзин о пребывании в АХЛ: «Мысли о возвращении в Россию мелькали. Но я бы никогда не сказал: «Все, я уезжаю». Не хочу сдаваться»
23-летний форвард провел большую часть прошлого сезона в фарм-клубе «Ванкувера» – «Эбботсфорде».
В межсезонье россиянин перешел в «Эдмонтон» в результате обмена между «Ойлерс» и «Кэнакс».
«Когда я подписал свой первый контракт в НХЛ, то сказал себе: «Что бы ни случилось, я буду стремиться к тому, чтобы заиграть в лиге на постоянной основе». Когда были трудные времена, когда меня отправили в АХЛ, то мелькали мысли о возвращении в Россию.
Но я бы никогда не сказал: «Все, я уезжаю в Россию. Больше не хочу работать здесь». Я не хочу сдаваться.
Иногда нужно провести какое-то время лигой ниже, чтобы выйти на новый уровень. Когда находишься там, то смотришь вверх и думаешь: «Я буду там и никогда не вернусь сюда». Никогда не говори никогда, конечно, но это моя цель», – сказал Подколзин.
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