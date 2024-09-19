33-летний Кэссиан стал скаутом «Эдмонтона». В это межсезонье форвард мог перейти в КХЛ
Зак Кэссиан стал скаутом «Эдмонтона».
33-летний нападающий был указан в медиагайде канадского клуба в качестве скаута, базирующегося в Онтарио. С 2015 по 2022 год Кэссиан выступал за «Эдмонтон».
На данный момент он не был добавлен на сайт «Ойлерс» в качестве сотрудника. Ожидается, что в ближайшие дни ситуация изменится.
В это межсезонье появилась информация, что форвард намерен продолжить карьеру в КХЛ. Сообщалось, что им интересуется «Трактор».
За карьеру в НХЛ Кэссиан провел 706 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, отметившись 212 (98+114) очками и 913 минутами штрафа.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
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