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33-летний Кэссиан стал скаутом «Эдмонтона». В это межсезонье форвард мог перейти в КХЛ

Зак Кэссиан стал скаутом «Эдмонтона».

33-летний нападающий был указан в медиагайде канадского клуба в качестве скаута, базирующегося в Онтарио. С 2015 по 2022 год Кэссиан выступал за «Эдмонтон».

На данный момент он не был добавлен на сайт «Ойлерс» в качестве сотрудника. Ожидается, что в ближайшие дни ситуация изменится.

В это межсезонье появилась информация, что форвард намерен продолжить карьеру в КХЛ. Сообщалось, что им интересуется «Трактор».

За карьеру в НХЛ Кэссиан провел 706 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, отметившись 212 (98+114) очками и 913 минутами штрафа.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
logoТрактор
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoКХЛ
logoЗак Кэссиан
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