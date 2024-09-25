Быков о снижении зарплаты Никишина перед переходом Деанджело: «Не случайно именно капитан пошел на такой шаг, это показательный жест»

Вячеслав Быков высказался о снижении зарплаты Александра Никишина в СКА.

Ранее сообщалось , что СКА перед приходом Энтони Деанджело переподписал контракт с Никишиным с понижением заработной платы.

«Каждый поступает по-своему. Видимо, вместе нашли общее решение. Думаю, не случайно именно капитан пошел на такой шаг, это показательный жест.

Не исключено, что ему в итоге компенсируют иными способами – теми же бонусами, которые, кстати, он должен заработать своей игрой, а, значит, играть хорошо. А это опять же в плюс для команды.

Будем надеяться, что это поможет привлечь зрителей к КХЛ. Когда приезжает качественный хоккеист, рядом с которым будет развиваться молодежь, это все идет на пользу», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.