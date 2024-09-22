Смородская об Овечкине: «Выдающийся хоккеист и личность – скромный, многим помогает. Гретцки играл в одно время, наш любимый Саша – в другое, в более быстрый хоккей»

Ольга Смородская поделилась мнением об игре и о личности Александра Овечкина.

39-летний капитан «Вашингтона » впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала TSN.

– Докажет ли Александр, что эксперты ошиблись в его отношении?

– Я с Сашей знакома. Саша – абсолютно выдающийся и уникальный хоккеист, личность. Это большой талант и трудяга. Все у него будет хорошо, он своей игрой и поведением в жизни докажет, кто был прав, а кто не очень прав.

Он человек большой и широкой души, многим помогает, не делает из этого шоу. Он скромный, этим мне симпатичен.

– Следите за его заочной гонкой с Гретцки?

– Гретцки играл в одно время, наш любимый Саша играет в другое время, в другой хоккей, более быстрый, комбинационный. Но всем очевидно, что Овечкин единственный, кто может обогнать канадца.

– Если не получится стать лучшим снайпером в истории НХЛ?

– Это никак не скажется на величии Овечкина в истории мирового хоккея, – сказала бывший президент футбольного «Локомотива » Ольга Смородская .

Кожевников об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Он минимум в десятке лучших, что доказывает игрой. Не добавили его из-за возраста, но качество игры-то важнее»