У какого клуба маскот – зубр? А у кого – дракон?

В КХЛ стартовал сезон: уже случились первые неожиданные моменты, засветились большие звезды, были заброшены первые классные шайбы.

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