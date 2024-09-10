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У какого клуба маскот – зубр? А у кого – дракон?

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В КХЛ стартовал сезон: уже случились первые неожиданные моменты, засветились большие звезды, были заброшены первые классные шайбы.

А еще на трибуны вернулись болельщики – и их все так же радуют различными активностями маскоты клубов КХЛ. Давайте проверим, как хорошо вы их знаете! Пройдите тест и забирайте бонус – 100 000 ₽ для новых пользователей.

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