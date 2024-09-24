У Полтапова 5 голов и 6 ассистов в 9 матчах. Форвард ЦСКА набрал 5+8 за весь прошлый сезон регулярки КХЛ
Прохор Полтапов набрал 11 (5+6) очков в 9 играх текущего сезона КХЛ.
ЦСКА обыграл «Амур» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
21-летний нападающий московского клуба Прохор Полтапов отметился голом в этой игре.
Таким образом, форвард заработал 11 (5+6) очков в 9 матчах текущего сезона.
В сезоне-2023/24 Полтапов набрал 13 (5+8) баллов в 56 играх регулярного чемпионата КХЛ. Также он отметился голевой передачей в 5 матчах розыгрыша Кубка Гагарина.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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