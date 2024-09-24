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ЦСКА выиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 2-м месте на Западе

ЦСКА обыграл «Амур» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева одержала третью победу в четырех последних играх.

Единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел в матче с «Адмиралом» (2:3 ОТ).

На данный момент ЦСКА занимает второе место в таблице Запада, набрав 12 очков после 9 игр.

В следующем матче, 28 сентября, клуб сыграет против «Спартака».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoАмур
logoИлья Воробьев
logoКХЛ
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