ЦСКА выиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 2-м месте на Западе

ЦСКА обыграл «Амур» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева одержала третью победу в четырех последних играх.

Единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел в матче с «Адмиралом» (2:3 ОТ).

На данный момент ЦСКА занимает второе место в таблице Запада, набрав 12 очков после 9 игр.

В следующем матче, 28 сентября, клуб сыграет против «Спартака».