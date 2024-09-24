ЦСКА выиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 2-м месте на Западе
ЦСКА обыграл «Амур» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Ильи Воробьева одержала третью победу в четырех последних играх.
Единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел в матче с «Адмиралом» (2:3 ОТ).
На данный момент ЦСКА занимает второе место в таблице Запада, набрав 12 очков после 9 игр.
В следующем матче, 28 сентября, клуб сыграет против «Спартака».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости