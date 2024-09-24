Вратарь ЦСКА Гамзин сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 33 броска в матче с «Амуром»

Вратарь Дмитрий Гамзин помог ЦСКА победить «Амур» (3:0).

21-летний голкипер отразил все 33 броска по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это первый шатаут Дмитрия Гамзина в нынешнем сезоне.