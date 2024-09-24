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  • Воробьев о 3:0 с «Амуром»: «Когда приезжаешь на Дальний Восток, всегда есть план потерпеть первые 10 минут из-за разницы во времени. У ЦСКА была хорошая пасовая игра»
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Воробьев о 3:0 с «Амуром»: «Когда приезжаешь на Дальний Восток, всегда есть план потерпеть первые 10 минут из-за разницы во времени. У ЦСКА была хорошая пасовая игра»

Илья Воробьев прокомментировал победу ЦСКА над «Амуром» (3:0).

«Как и ожидали, «Амур» хорошо начал, очень быстро – нам пришлось немного обороняться.

Специфика разницы во времени такова, что, когда приезжаешь на Дальний Восток, всегда есть план на игру потерпеть первые десять минут.

У нас получился образцовый второй период, в котором мы решили исход матча, и Дима Гамзин хорошо отыграл.

Хорошая пасовая игра была – в этом отношении добавили во втором и третьем периодах, у нас получилось несколько красивых комбинаций, и забили голы», – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЦСКА
logoАмур
logoИлья Воробьев
logoКХЛ
logoДмитрий Гамзин
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