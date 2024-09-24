Новиков об Объединенной футбольной лиге России и Украины: «Прекрасная идея, но упустили. Матч «Спартак» – «Динамо» Киев мог бы решить многие проблемы»

Юрий Новиков высказался о едином футбольном чемпионате России и Украины.

«Не могу не вспомнить прекрасную идею, когда предлагалось сделать единый футбольный чемпионат России и Украины . Но руководители ее упустили.

Представьте матч «Спартак » – «Динамо » Киев. С его помощью можно было бы решить многие проблемы.

Но, к сожалению, политические ошибки обходятся очень дорого», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.