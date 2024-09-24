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  • Новиков об Объединенной футбольной лиге России и Украины: «Прекрасная идея, но упустили. Матч «Спартак» – «Динамо» Киев мог бы решить многие проблемы»
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Новиков об Объединенной футбольной лиге России и Украины: «Прекрасная идея, но упустили. Матч «Спартак» – «Динамо» Киев мог бы решить многие проблемы»

Юрий Новиков высказался о едином футбольном чемпионате России и Украины.

«Не могу не вспомнить прекрасную идею, когда предлагалось сделать единый футбольный чемпионат России и Украины. Но руководители ее упустили.

Представьте матч «Спартак» – «Динамо» Киев. С его помощью можно было бы решить многие проблемы.

Но, к сожалению, политические ошибки обходятся очень дорого», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЧемпионат Украины по футболу
logoДинамо Киев
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Новиков
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Политика
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