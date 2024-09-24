Новиков об Объединенной футбольной лиге России и Украины: «Прекрасная идея, но упустили. Матч «Спартак» – «Динамо» Киев мог бы решить многие проблемы»
Юрий Новиков высказался о едином футбольном чемпионате России и Украины.
«Не могу не вспомнить прекрасную идею, когда предлагалось сделать единый футбольный чемпионат России и Украины. Но руководители ее упустили.
Представьте матч «Спартак» – «Динамо» Киев. С его помощью можно было бы решить многие проблемы.
Но, к сожалению, политические ошибки обходятся очень дорого», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости