Рид Буше: «Деанджело добавит КХЛ мастерства. Тони играет с эмоциями. Он отличный парень»
Рид Буше высказался о переходе Энтони Деанджело в СКА.
– Состав СКА пополнил Тони Деанджело. Что он даст КХЛ и СКА в частности?
– Я играл с Тони два года на юниорском уровне, это отличный игрок. У него было несколько хороших сезонов в НХЛ, он был серьезной фигурой в лиге. Тони добавит лиге мастерства.
– Его репутация за океаном далека от идеальной. Что можете сказать о нем как о человеке?
– Мы хорошие друзья. Когда играли в одной команде, то часто проводили время вместе. Всегда здорово увидеться и пообщаться с ним.
Сегодня утром также увиделся с ним, мы немного поговорили. Тони – тот хоккеист, который играет с эмоциями. Может, иногда это и к лучшему. Но он отличный парень, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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