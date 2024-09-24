Рид Буше: «Деанджело добавит КХЛ мастерства. Тони играет с эмоциями. Он отличный парень»

Рид Буше высказался о переходе Энтони Деанджело в СКА.

– Состав СКА пополнил Тони Деанджело. Что он даст КХЛ и СКА в частности?

– Я играл с Тони два года на юниорском уровне, это отличный игрок. У него было несколько хороших сезонов в НХЛ, он был серьезной фигурой в лиге. Тони добавит лиге мастерства.

– Его репутация за океаном далека от идеальной. Что можете сказать о нем как о человеке?

– Мы хорошие друзья. Когда играли в одной команде, то часто проводили время вместе. Всегда здорово увидеться и пообщаться с ним.

Сегодня утром также увиделся с ним, мы немного поговорили. Тони – тот хоккеист, который играет с эмоциями. Может, иногда это и к лучшему. Но он отличный парень, – сказал нападающий «Авангарда » Рид Буше .