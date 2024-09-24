«Сибирь» выиграла 6-й матч подряд и вышла на 1-е место на Востоке. Команда начала сезон с трех поражений

«Сибирь» победила 6-й раз подряд после трех поражений на старте сезона.

В Новосибирске хозяева льда обыграли «Сочи » со счетом 4:2.

Победная серия «Сибири» составляет 6 матчей. Ранее команда Вадима Епанчинцева оказалась сильнее «Северстали» (5:2), «Авангарда» (4:1), «Нефтехимика» (5:2), «Куньлуня» (3:1) и «Спартака» (3:1). Перед этим новосибирцы трижды проиграли на старте сезона.

«Сибирь » лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 9 играх. Команда проведет следующий матч 26 сентября против «Автомобилиста ».