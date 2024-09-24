«Сибирь» выиграла 6-й матч подряд и вышла на 1-е место на Востоке. Команда начала сезон с трех поражений
«Сибирь» победила 6-й раз подряд после трех поражений на старте сезона.
В Новосибирске хозяева льда обыграли «Сочи» со счетом 4:2.
Победная серия «Сибири» составляет 6 матчей. Ранее команда Вадима Епанчинцева оказалась сильнее «Северстали» (5:2), «Авангарда» (4:1), «Нефтехимика» (5:2), «Куньлуня» (3:1) и «Спартака» (3:1). Перед этим новосибирцы трижды проиграли на старте сезона.
«Сибирь» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 9 играх. Команда проведет следующий матч 26 сентября против «Автомобилиста».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости