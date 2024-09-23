Леонид Вайсфельд: «Не думал, что у «Металлурга» будет такой неудачный старт, как и у «Динамо». Удивила «Сибирь», казалось, какая-то нереально слабая команда»

Леонид Вайсфельд назвал наиболее удивившие команды в начале сезона КХЛ.

«Честно говоря, не думал, что у «Металлурга » будет такой неудачный старт. Все понимали, что там игроки травмированы, но, с другой стороны, какой-то уровень должен быть.

«Динамо » – то же самое, но они потихонечку выкарабкиваются. Сейчас вообще далекоидущих выводов делать нельзя, это начало сезона.

Удивила «Сибирь »! В первых трех играх они настолько беспомощно выглядели. Казалось, какая-то нереально слабая команда. А потом вдруг какое-то преображение наступает – в пяти подряд матчах побеждают, играют здорово.

В первых играх иностранцы были просто в ужасном состоянии, а в последних матчах вышли практически на свой проектный уровень. С чем это связано, почему это происходит? Вот это больше всего удивило», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд .