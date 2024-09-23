  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Леонид Вайсфельд: «Не думал, что у «Металлурга» будет такой неудачный старт, как и у «Динамо». Удивила «Сибирь», казалось, какая-то нереально слабая команда»
1

Леонид Вайсфельд: «Не думал, что у «Металлурга» будет такой неудачный старт, как и у «Динамо». Удивила «Сибирь», казалось, какая-то нереально слабая команда»

Леонид Вайсфельд назвал наиболее удивившие команды в начале сезона КХЛ.

«Честно говоря, не думал, что у «Металлурга» будет такой неудачный старт. Все понимали, что там игроки травмированы, но, с другой стороны, какой-то уровень должен быть.

«Динамо» – то же самое, но они потихонечку выкарабкиваются. Сейчас вообще далекоидущих выводов делать нельзя, это начало сезона.

Удивила «Сибирь»! В первых трех играх они настолько беспомощно выглядели. Казалось, какая-то нереально слабая команда. А потом вдруг какое-то преображение наступает – в пяти подряд матчах побеждают, играют здорово.

В первых играх иностранцы были просто в ужасном состоянии, а в последних матчах вышли практически на свой проектный уровень. С чем это связано, почему это происходит? Вот это больше всего удивило», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoМеталлург Мг
logoСибирь
logoЛеонид Вайсфельд
logoКХЛ
logoДинамо Москва
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вайсфельд о «Динамо»: «Давно не было таких претензий к вратарям. Когда игроки понимают, что голкиперы слабые, они пытаются подстраховать. Нужно что‑то придумывать»
710 сентября, 20:20
Вайсфельд о хите Абросимова: «Не вижу нарушения, это чистый силовой. Вовченко желаю здоровья»
328 августа, 17:35
Вайсфельд о СКА: «Очень плохо для КХЛ. Если устраивает дыра в регламенте – вопросов нет. НХЛ играет 100 лет – ну нельзя разрывать действующие контракты»
539 августа, 17:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Василевский опустился с 19-го на 42-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии TSN, Маршанд – 45-й, Стэмкос – 43-й
3 минуты назад
КХЛ. «Трактор» принимает «Спартак», «Металлург» играет с «Салаватом», СКА встретится с «Авангардом», «Локомотив» – с «Северсталью»
8125 минут назадLive
Деанджело об игре в КХЛ: «Уважаю Россию как страну, а также людей, с которыми вел переговоры. Не слушаю критику из телевизора, а доверяю своему сердцу»
329 минут назад
Из «Хельсинки Холла» украли алкоголь, мебель и игровой свитер. Неизвестные проникли на арену Тимченко и Ротенберга через крышу
34сегодня, 13:16
Ястреб, дракон, леопард: это о каких клубах КХЛ?
2сегодня, 13:00Спецпроект
Деанджело о переходе в СКА: «Приехал один, хочу узнать как можно больше о России. Брат и друзья расстроились, что я уезжаю, но это часть бизнеса»
3сегодня, 12:59
Ротенберг о Деанджело: «Вчера предложили Тони борщ и сало в Ленинградской области. Качество еды повлияло на решение – наш повар со страстью приготовил самый вкусный борщ»
56сегодня, 12:10
Лукоянов подал на банкротство. Экс-форвард «Ак Барса» должен кредиторам минимум 30,6 млн рублей («Бизнес Online»)
16сегодня, 11:52
«Барыс» подтвердил, что уволит Немировски сегодня: «Решение принято, оно назрело давно. Королев будет тренировать команду»
6сегодня, 11:37
Ротенберг о слухах, что у СКА проблемы с потолком зарплат: «Будем обращаться в суд, давайте возьмем юристов. На вбросы и на то, что на заборе написано, не обращаем внимания»
46сегодня, 11:28
Ко всем новостям
Последние новости
Кожевников о возможных отставках в КХЛ: «Тренеры «Металлурга», «Амура» и «Сочи» – первые кандидаты. Результат на все влияет, они внизу таблицы»
338 минут назад
Райлли о Кулемине в НХЛ: «Он отлично играл за «Торонто». Идеальный форвард – работяга и большой, сильный парень. Желаю только самого лучшего»
56 минут назад
Александр Кожевников: «Много вопросов к КХЛ. Пример Шипачева и гонки за рекордом Мозякина – до великого достижения 6 очков, а внимания ноль. Зато напишут, как они много лет выпивали»
1сегодня, 12:30
Агент Шабанова: «К нему есть интерес со стороны НХЛ. Переговоры с «Трактором» не вели – обратимся к Новому году, надо присмотреться к Гру»
1сегодня, 11:10
Плющев о Деанджело в СКА: «Они там сами считают, кто будет просить, чтобы ему контракт понизили. Задача – выиграть Кубок Гагарина, но в начале сезона есть большие проблемы»
4сегодня, 10:33
«Юта» забила автогол в игре с «Сент-Луисом» до первой шайбы сопернику в истории клуба. Келемен сделал неточный пас назад на отложенном штрафе
сегодня, 09:54
Беруби о дебюте Гребенкина с дракой: «Сказал ему: «Отличная работа». Он многое показал в лагере и старается произвести впечатление»
сегодня, 08:32
Форвард «Локомотива» Фроуз о Ярославле: «Мне тут нравится! Центр города классный, каток тоже неплохой, фанаты – просто улет!»
8сегодня, 07:12
Защитник «Калгари» Грушников подрался с Такером Робертсоном в выставочном матче против «Сиэтла»
1сегодня, 05:45Видео
Цыплаков сделал передачу в выставочном матче против «Нью-Джерси». У форварда «Айлендерс» 1 бросок в створ
сегодня, 04:45