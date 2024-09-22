Абрамов о работе с Гру в QMJHL: «Бен был большим авторитетом для игроков. Он очень справедливый, иногда жесткий, но за пределами льда может пошутить»

Виталий Абрамов поделился воспоминаниями о работе с Бенуа Гру.

– Вы следите за «Трактором»?

– Время от времени. Не то чтобы слежу, но посматриваю. Там сейчас работает Бенуа Гру , который был моим тренером в юниорской лиге.

– Каким он вам запомнился по совместной работе?

– Он работал и главным тренером, и одновременно генеральным менеджером. Бен был большим авторитетом для всех игроков. Он очень справедливый, иногда жесткий, но за пределами льда может пошутить. Мне Гру запомнился профессионалом.

– Понятно, что сложно сравнивать КХЛ и юниорскую лигу, но стиль «Трактора» похож на то, как играла ваша команда?

– Действительно очень сложно сравнивать. Про работу с Гру могу сказать, что тогда он нам, молодым парням, показывал много деталей, которые до сих пор мне помогают. У нас была очень строгая оборона, тогда как в атаке позволялось делать все, что хочется.

– Были ли случаи как с Ильей Карпухиным, которого Гру отстранил от игры за опоздание на собрание?

– В Канаде все боялись опаздывать (смеется). Не знаю, что случилось бы, если б кто-то опоздал! Так что таких инцидентов не было, – сказал нападающий ЦСКА Виталий Абрамов.