Ротенберг о СКА: «Селекция не прекращается никогда. Можно взять на вооружение традиции советского времени, когда Шагас из ЦСКА летал по регионам с первой камерой в СССР»
– С приобретением Тони [Деанджело] СКА завершил селекцию?
– Считаем, что по линии нападения у нас все в порядке. По линии обороны теперь тоже хорошая ситуация. Лишь бы на нашу селекционную работу не повлияли травмы – это важно.
Мы довольны нашей командой. В то же время жизнь диктует свои правила и условия. Работаем по факту, по ситуации. Сегодня игра – что угодно может произойти, все может перевернуться с ног на голову.
Работаем круглосуточно и по-нарастающей. Селекция не прекращается никогда – это касается академии СКА, команд МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Мы всегда в поиске улучшения нашей команды – и это правильно.
Можно взять на вооружение лучшие традиции советского времени, когда Борис Шагас из ЦСКА летал по всем регионам с первой видеокамерой в СССР. И он находил игроков для Виктора Васильевича Тихонова, который тоже вел селекцию круглосуточно.
Мы продолжаем в наших лучших советских традициях. Всегда в поиске лучших игроков для нашей системы и для сборной России, что тоже очень важно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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