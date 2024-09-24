Ротенберг о СКА: «Селекция не прекращается никогда. Можно взять на вооружение традиции советского времени, когда Шагас из ЦСКА летал по регионам с первой камерой в СССР»

Роман Ротенберг отметил, что селекция в СКА не прекращается никогда.

– С приобретением Тони [Деанджело] СКА завершил селекцию?

– Считаем, что по линии нападения у нас все в порядке. По линии обороны теперь тоже хорошая ситуация. Лишь бы на нашу селекционную работу не повлияли травмы – это важно.

Мы довольны нашей командой. В то же время жизнь диктует свои правила и условия. Работаем по факту, по ситуации. Сегодня игра – что угодно может произойти, все может перевернуться с ног на голову.

Работаем круглосуточно и по-нарастающей. Селекция не прекращается никогда – это касается академии СКА, команд МХЛ , ВХЛ и КХЛ . Мы всегда в поиске улучшения нашей команды – и это правильно.

Можно взять на вооружение лучшие традиции советского времени, когда Борис Шагас из ЦСКА летал по всем регионам с первой видеокамерой в СССР. И он находил игроков для Виктора Васильевича Тихонова, который тоже вел селекцию круглосуточно.

Мы продолжаем в наших лучших советских традициях. Всегда в поиске лучших игроков для нашей системы и для сборной России, что тоже очень важно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.