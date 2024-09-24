МХЛ впервые в истории проведет матч под открытым небом. «СКА-1946» и «Академия Михайлова» сыграют на стадионе «Арсенал» в Туле

Тула примет первый в истории МХЛ матч под открытым небом.

В субботу, 7 декабря 2024 года, в Туле состоится первый в истории Olimpbet МХЛ матч на открытом воздухе «Молодежная классика».

«Академия Михайлова » сыграет против «СКА-1946 ». Матч пройдет на футбольном стадионе «Арсенал».

«Проведение матча на открытом воздухе – важный шаг для популяризации молодежного хоккея. МХЛ благодарит клуб «АКМ», который выступил с инициативой провести такую игру впервые в истории лиги.

Хоккей в Тульской области активно развивается, в 2023 году столица региона успешно приняла Кубок Вызова, который прошел при полных трибунах. Теперь 7 декабря в Туле состоится исторический для МХЛ матч под открытым небом – «Молодежная классика», – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов .