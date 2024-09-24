МХЛ впервые в истории проведет матч под открытым небом. «СКА-1946» и «Академия Михайлова» сыграют на стадионе «Арсенал» в Туле
Тула примет первый в истории МХЛ матч под открытым небом.
В субботу, 7 декабря 2024 года, в Туле состоится первый в истории Olimpbet МХЛ матч на открытом воздухе «Молодежная классика».
«Академия Михайлова» сыграет против «СКА-1946». Матч пройдет на футбольном стадионе «Арсенал».
«Проведение матча на открытом воздухе – важный шаг для популяризации молодежного хоккея. МХЛ благодарит клуб «АКМ», который выступил с инициативой провести такую игру впервые в истории лиги.
Хоккей в Тульской области активно развивается, в 2023 году столица региона успешно приняла Кубок Вызова, который прошел при полных трибунах. Теперь 7 декабря в Туле состоится исторический для МХЛ матч под открытым небом – «Молодежная классика», – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт МХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости