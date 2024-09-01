«СКА-1946» обыграл «Локо» в стартовом матче нового сезона МХЛ
«СКА-1946» обыграл «Локо» в стартовом матче нового сезона МХЛ.
Сегодня в Санкт-Петербурге прошла первая игра сезона-2024/25 Olimpbet МХЛ. Во встрече прошлогодних финалистов Кубка Харламова уверенную победу одержали хозяева площадки.
«СКА-1946» – «Локо» – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
1:0 – 26 Короткий (Созинов, Калинин)
2:0 – 43 Филиппов (Андрейченко, Корнилов)
3:0 – 48 Капчук (Недопекин, Сураев), ГБ
4:0 – 52 Поляков (Кол), ГБ
4:1 – 58 Белоусов (Сокол)
Вратари: Саранчук – Никульшин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт МХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости