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«СКА-1946» обыграл «Локо» в стартовом матче нового сезона МХЛ

«СКА-1946» обыграл «Локо» в стартовом матче нового сезона МХЛ.

Сегодня в Санкт-Петербурге прошла первая игра сезона-2024/25 Olimpbet МХЛ. Во встрече прошлогодних финалистов Кубка Харламова уверенную победу одержали хозяева площадки.

«СКА-1946» – «Локо» – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

1:0 – 26 Короткий (Созинов, Калинин)

2:0 – 43 Филиппов (Андрейченко, Корнилов)

3:0 – 48 Капчук (Недопекин, Сураев), ГБ

4:0 – 52 Поляков (Кол), ГБ

4:1 – 58 Белоусов (Сокол)

Вратари: Саранчук – Никульшин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт МХЛ
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