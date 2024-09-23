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«Барыс» подтвердил, что уволит Немировски сегодня: «Решение принято, оно назрело давно. Королев будет тренировать команду»

«Барыс» подтвердил, что сегодня уволит Дэвида Немировски.

«Принципиальное решение о замене главного тренера уже принято, Евгений Королев будет тренировать команду.

Вопрос об уходе Дэвида Немировски осталось согласовать с высшим руководством клуба. Такое решение назрело давно, так как необходимо было уже что-то поменять», – сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в клубе.

Клуб из Казахстана проиграл 6 из 7 матчей на старте Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает последнее место в общей таблице лиги.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoДэвид Немировски
logoЕвгений Королев
отставки
logoКХЛ
logoБарыс
ТАСС
logoSports – Казахстан
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