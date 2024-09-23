«Барыс» подтвердил, что уволит Немировски сегодня: «Решение принято, оно назрело давно. Королев будет тренировать команду»
«Барыс» подтвердил, что сегодня уволит Дэвида Немировски.
«Принципиальное решение о замене главного тренера уже принято, Евгений Королев будет тренировать команду.
Вопрос об уходе Дэвида Немировски осталось согласовать с высшим руководством клуба. Такое решение назрело давно, так как необходимо было уже что-то поменять», – сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в клубе.
Клуб из Казахстана проиграл 6 из 7 матчей на старте Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает последнее место в общей таблице лиги.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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