«Барыс» подтвердил, что уволит Немировски сегодня: «Решение принято, оно назрело давно. Королев будет тренировать команду»

«Барыс» подтвердил, что сегодня уволит Дэвида Немировски.

«Принципиальное решение о замене главного тренера уже принято, Евгений Королев будет тренировать команду.

Вопрос об уходе Дэвида Немировски осталось согласовать с высшим руководством клуба. Такое решение назрело давно, так как необходимо было уже что-то поменять», – сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в клубе.

Клуб из Казахстана проиграл 6 из 7 матчей на старте Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает последнее место в общей таблице лиги.