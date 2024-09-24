Хайруллин о Деанджело в СКА: «Хороший защитник, много очков набирал в НХЛ. Я уверен, что он нам поможет»
Марат Хайруллин высказался о переходе Энтони Деанджело в СКА.
– Как восприняли новость о переходе Тони Деанджело в СКА?
– В принципе, хороший защитник, много очков набирал в НХЛ, хорошо играет в большинстве на синей [линии], поэтому надеюсь, что он нам поможет. Я уверен, что поможет.
Ждем его с нетерпением на льду и будем ему помогать.
– Есть ли какое-то предвкушение от предстоящей совместной игры с хоккеистом такого уровня?
– У нас все хорошие хоккеисты в команде. Не буду кого-то выделять. Со всеми горд и рад играть, – заявил нападающий СКА Марат Хайруллин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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