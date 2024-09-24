Плотников о Деанджело в СКА: «Отличное подписание. Хороший атакующий защитник, много двигается. Он очень сильно нам поможет»
Сергей Плотников высказался о переходе Энтони Деанджело в СКА.
– Как оцените подписание Тони Деанджело?
– Естественно, отличное подписание. Хороший атакующий защитник, много двигается, хорошо бросает.
Думаю, он очень сильно нам поможет, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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