Бенуа Гру: «Трактор» создает недостаточно давления в последних играх. Обычно на тренировках все работают усердно, но в последнее время в этом была просадка»

Бенуа Гру подвел итоги матча против «Спартака» (2:3 Б).

«Наша спецбригада меньшинства выглядела очень структурировано, что спасло нас от многих голов. Также отмечу игру Алексея Рыкманова , который был одним из лучших. Благодаря этому и своей трудовой этике он заработал больше игрового времени не только в этом матче, но и в следующем.

Отмечу и наш характер в третьем периоде, который позволил нам вернуться в игру.

Мне кажется, мы создаем недостаточно давления в последних играх, также нам надо найти способы заставить спецбригаду большинства работать в нужном русле.

То, что мы сыграли только один матч за последнее время, едва ли первопричина. Обычно на тренировках все работают очень усердно, но в последнее время в этом была просадка.

Если бы мне надо было оценить игроков, то Сергей Мыльников в этом рейтинге был бы в топ-5. Уверен, этот матч мы точно проиграли не из-за него», – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .