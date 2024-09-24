Бенуа Гру: «Трактор» создает недостаточно давления в последних играх. Обычно на тренировках все работают усердно, но в последнее время в этом была просадка»
«Наша спецбригада меньшинства выглядела очень структурировано, что спасло нас от многих голов. Также отмечу игру Алексея Рыкманова, который был одним из лучших. Благодаря этому и своей трудовой этике он заработал больше игрового времени не только в этом матче, но и в следующем.
Отмечу и наш характер в третьем периоде, который позволил нам вернуться в игру.
Мне кажется, мы создаем недостаточно давления в последних играх, также нам надо найти способы заставить спецбригаду большинства работать в нужном русле.
То, что мы сыграли только один матч за последнее время, едва ли первопричина. Обычно на тренировках все работают очень усердно, но в последнее время в этом была просадка.
Если бы мне надо было оценить игроков, то Сергей Мыльников в этом рейтинге был бы в топ-5. Уверен, этот матч мы точно проиграли не из-за него», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий