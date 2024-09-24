Защитник «Трактора» Блажиевский о переходе Деанджело в СКА: «Я не знаю, кто это такой»

Артем Блажиевский не знает, кто такой Энтони Деанджело.

СКА подписал контракт на год с 28-летним американским защитником.

«Трактор» уступил «Спартаку» (2:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хорошая игра. То у «Спартака » было преимущество, то у нас. Хорошо играли в меньшинстве обе команды. В третьем периоде мы собрались, сравняли, но дальше не удалось, конечно, вытащить матч до конца.

– Матч получился довольно валидольным. Почему так случилось?

– Поэтому и случилось (смеется). Первым всегда неприятно и плохо пропускать. К сожалению, не могли после двух пропущенных шайб сравнять. И удалось это только в третьем периоде. Поэтому такая валидольная игра и получилась.

– Как нашли силы? Тренерский штаб какую-то мотивацию добавил?

– Да, конечно у нас никакой поникшей атмосферы не было. Все друг друга подбадривали. И поэтому перед третьим периодом подсобрались немножечко. Сделали то, что сделали.

– Сегодня бились в том числе за Миронова, который был главным тренером в «Спартаке»?

– Мы бились за всех, за себя, за наших тренеров. Эта игра от других ничем, в принципе, особенно не отличается. Поэтому все как обычно.

– СКА подписал защитника Тони Деанджело. Насколько удивлен приезду такого звездного игрока?

– Я не знаю, кто это такой, – сказал защитник «Трактора » Артем Блажиевский .