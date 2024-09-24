Хмелевски о Ливо: «Джош – большой мастер, великолепный игрок. Ему надо просто дать шайбу на клюшку, он сделает гол из минимума»
– Первые 35 минут был просто детский сад. Так нельзя играть, даже не дали шанс Вязовому. Нам надо всем быть более внимательными.
– За счет чего удалось перевернуть игру?
– Реализовали большинство. Появились эмоции.
– В чем секрет успешной игры первого звена с Ливо?
– Джош – большой мастер, великолепный игрок. Ему надо просто дать шайбу на клюшку. Ему не надо давать много пространства. Он умный игрок. Сделает гол из минимума.
– Как оцените торжественную церемонию в честь Евгения Бирюкова?
– Было очень интересно. Я первый раз нахожусь на таком мероприятии. Бирюков – легенда «Металлурга». Думаю, его семья гордится им.
Он большой пример для на всех. Мы хотим достичь такого уровня, стремимся к нему, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.
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