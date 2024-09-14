Ливо из «Салавата» продлил результативную серию до 10 матчей с учетом прошлого сезона. У канадца 14 (6+8) очков на отрезке

Джош Ливо из «Салавата» продлил результативную серию до 10 матчей.

Уфимский клуб играет на выезде с «Автомобилистом» (1:3, третий период).

31-летний форвард «Салавата Юлаева » отметился голевой передачей и продлил серию матчей с набранными очками до десяти.

Прошлый сезон Ливо завершил, заработав баллы за результативность в каждой из шести игр плей-офф против «Трактора» (2-4 в серии).