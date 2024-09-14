Ливо из «Салавата» продлил результативную серию до 10 матчей с учетом прошлого сезона. У канадца 14 (6+8) очков на отрезке
Джош Ливо из «Салавата» продлил результативную серию до 10 матчей.
Уфимский клуб играет на выезде с «Автомобилистом» (1:3, третий период).
31-летний форвард «Салавата Юлаева» отметился голевой передачей и продлил серию матчей с набранными очками до десяти.
Прошлый сезон Ливо завершил, заработав баллы за результативность в каждой из шести игр плей-офф против «Трактора» (2-4 в серии).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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