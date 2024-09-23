Тирни перешел в минское «Динамо». Экс-форвард «Нью-Джерси», «Оттавы» и «Сан-Хосе» подписал контракт до конца сезона

Крис Тирни подписал односторонний контракт с минским «Динамо» до конца сезона.

30-летний нападающий сезон-2023/24 провел в «Нью-Джерси » и набрал 12 (4+8) очков в 52 матчах. Клуб не продлил с ним соглашение.

Ранее канадец играл за «Сан-Хосе », «Оттаву», «Флориду», «Монреаль». Суммарно Тирни провел в НХЛ 689 матчей, в которых заработал 260 (85+175) очков.

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