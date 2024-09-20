Гипнотический пас Кузнецова и 2+2 Демидова! Третье звено СКА – просто 🔥🔥🔥

Звездное сочетание заработало.

СКА впервые в сезоне выиграл два матча подряд – после боданий с «Ладой» поиздевался над обороной «Сочи» (7:4). Наконец-то проявила себя связка Кузнецова с Демидовым – оба провели в четверг лучший (пока) матч сезона.

Евгений сделал три передачи, особенно удивив гипнотическим розыгрышем при первой шайбе СКА. У 18-летнего Ивана сразу 4 (2+2) очка – самый результативный матч его взрослой карьеры.

Кузнецову и Демидову нашли нового партнера – тройка набрала 9 очков за вечер

СКА наигрывал звено с Кузнецовым и Демидовым с самого начала сезона, но на игру с «Сочи» им поменяли третьего форварда: Борну Рендулича заменил 21-летний Григорий Кузьмин, для которого эта игра стала седьмой в КХЛ и, что любопытно, только второй в регулярках.

Новое сочетание заработало на всю мощность. Нападающие получили солидное игровое время (больше 15 минут) и в сумме выбили аж девять очков.

Больше остальных – 4 очка – набрал Демидов:

● вместе с Кузнецовым ассистировал Александру Никишину при второй шайбе СКА – отдал защитнику пас из-за ворот;

● под конец второго периода Иван молниеносно среагировал на подборе и отдал пас Фальковскому, который забил прямо от синей линии;

● в середине третьего периода в голе поучаствовала вся тройка, а завершил атаку Иван. Кузнецов подвел шайбу к синей и отдал поперечный пас Кузьмину, который вошел в зону, дождался Демидова – точный бросок под перекладину с приличного расстояния;

● дубль Демидов записал, попав через всю площадку в пустые ворота. Из своей зоны – точно в угол!

Но результативность – а главное, игра – молодого нападающего впечатляли и до этой шайбы. Когда Демидов уходил на перерыв перед третьим периодом, он уже считался основным претендентом на волшебный шар энергии (о чем его и спросили в микст-зоне) – новая награда для самого результативного игрока, которую вручают в раздевалке СКА после матча. Демидов улыбнулся и признался, что совсем не думает про это во время игры. Но в итоге обладателем шара стал именно он .

Кстати, у Кузнецова с Кузьминым была результативная атака и без участия Демидова – это самый первый гол гостей в матче, получившийся не таким энергичным, как шар СКА, но вполне волшебным. Стоя на пятаке, Кузнецов выдержал паузу с броском и сместился за ворота. Так нападающий вытащил голкипера Сергея Иванова за пределы пятака и даже уложил на лед – тот в поиске соперника за воротами потерял равновесие.

Полевые же «Сочи» просто стояли как завороженные – похоже, Евгений умеет гипнотизировать не только киперов. Кузнецов воспользовался моментом и отдал пас на Кузьмина, который не промахнулся. Схема выглядит отработанной до мелочей, но мы напоминаем: в таком сочетании звено вышло впервые.

Что еще было в матче: Серебряков остался после двух голов, игрок «Сочи» передразнил Кузнецова

● Несмотря на победу, СКА все равно сыграл неидеально и пропустил четыре шайбы – так много было только в первом матче сезона с «Металлургом» (4:5 ОТ).

● Кстати, тогда в старте вышел Никита Серебряков и был заменен после двух пропущенных. Матч с «Сочи» стал для него только вторым в этой регулярке (Ротенберг говорил про микротравмы, но при этом заявлял Никиту бэкапом в других играх).

В этот раз Серебряков пропустил две шайбы еще быстрее – за 12:56 со стартового вбрасывания. Но что удивительно: вратаря не отправили на скамейку, хотя к подобному он привык еще на предсезонке. Серебряков отыграл до конца матча, отразив 86,7% бросков и заработав свою первую победу в сезоне.

● После яркого второго периода, который СКА выиграл 3:0, случился провал. То ли армейцы успокоились, то ли «Сочи» настолько прибавил, но в атаках гостей уже не было того напора, передачи нередко оказывались неточными, а скорости заметно сократились.

● Этим отлично воспользовались соперники. Тимур Хафизов меньше чем за четыре минуты в третьем периоде оформил дубль и сократил отставание «Сочи». Хотя для реального камбэка этого все равно было мало.

После первой заброшенной шайбы нападающий не упустил возможность спародировать легендарную «птичку» Кузнецова. В этом матче Евгений остался без голов и, соответственно, без фирменного празднования. Но, кажется, так Хафизов ответил СКА на чрезмерную результативность всей тройки Кузнецова.

К слову, на послематчевом рукопожатии с Хафизовым Евгений максимально широко улыбался . Пародия удалась.

● Цифра дня в «Сочи» – «-5». Именно такой показатель полезности у нападающего Дениса Венгрыжановского, хотя он провел на льду только 13:12. Вот что значит не в то время, не в том месте.

Ротенберг опять активен на конференции: рассказывает о становлении Демидова, мистических способах подбора игроков и причинах предыдущих поражений

● Разумеется, после матча главный тренер СКА отметил особенную результативность Ивана Демидова:

«Мы с Ваней много общались в конце прошлого сезона, в Кубке Харламова, когда он не смог играть из-за травмы в финальных матчах. Говорили, куда надо двигаться и как развиваться. Это наша совместная работа. Он молодец, он услышал. Кроме того, у него есть хоккейный интеллект, сам по себе умный парень.

Иван Демидов имеет в каждой игре шансы забить три-четыре шайбы, так что нет предела совершенству. И самое главное – не пропустить, потому что у нас в КХЛ есть игроки, которые забивают под 40 и пропускают под 80. С такими очень тяжело выиграть Кубок Гагарина! А Иван еще здорово в обороне отрабатывает».

● Затем главный тренер СКА не обошел тему, как в команде пришли к новому сочетанию Кузьмин – Кузнецов – Демидов:

«Там все звено сегодня здорово сработало. Мы нашли эти сочетания – не пришлось даже смотреть по гороскопу. Смотрели по хоккейному интеллекту».

Хотя немного астрологии добавили в официальном телеграм-канале СКА. Там выложили пост о результативности Ивана Демидова и его брата Семена, который параллельно с игрой СКА оформил хет-трик в ВХЛ: «Астрологи провозгласили 19 сентября Днем братьев Демидовых».

● Это победа стала второй подряд для СКА. Прямо сейчас у команды Ротенберга 7 из 12 возможных очков в шести играх. СКА идет на седьмом месте Запада с тремя победами. На этом фоне Ротенберг вспомнил прошлые поражения и объяснил, что до этого не получалось: «С нами все команды играют таким панцирем – очень низко играют пять полевых игроков и вратарь. Не буду раскрывать детали, но ребята услышали, как надо разбивать этот панцирь. Мы очень много тренируемся – и на льду, и в зале. Я знаю, что очень многие команды в зале не тренируются, но мы тренируемся – это наш подход.

Мы не имеем право соглашаться с этим панцирем, мы должны прорывать оборону соперника. Я очень рад, что ребята прислушались к советам тренерского штаба. Прошу всех набраться терпения, мы будем становиться лучше с каждой сменой, с каждой игрой.

Давление на нашу команду идет серьезное каждый день, но наши ребята выдерживают. На самых сильных будут давить, их будут обсуждать в прессе. Самую сильную команду всегда будут разбирать на микроэлементы. Нам на собраниях не надо даже обсуждать моменты, потому что в интернет выкладывают, например, смены Евгения Евгеньевича Кузнецова.

Это здорово, наша команда прогрессирует и будет добавлять с каждой игрой. Семь голов – достаточно для победы, но будем работать, чтобы счет был лучше с точки зрения обороны. Яркая атака есть, будем работать над тем, чтобы не пропускать».

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Фото: vk.com/ska