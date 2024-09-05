38-летний Кулемин подписал пробный контракт с «Оттавой». Форвард провел в КХЛ прошлые 6 сезонов
Николай Кулемин подписал пробный договор с «Оттавой»
38-летний российский нападающий пройдет тренировочный лагерь вместе с канадским клубом.
Предыдущие шесть сезонов Николай Кулемин провел в КХЛ, выступая за «Металлург» и «Салават Юлаев».
В прошлом сезоне Кулемин набрал 25 (13+12) очков при полезности «плюс 8» в 46 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В НХЛ форвард играл за «Айлендерс» и «Торонто».
«Сенаторс» также подписали пробное соглашение с защитником Каленом Эддисоном.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер «Оттавы»
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