38-летний Кулемин подписал пробный контракт с «Оттавой». Форвард провел в КХЛ прошлые 6 сезонов

Николай Кулемин подписал пробный договор с «Оттавой»

38-летний российский нападающий пройдет тренировочный лагерь вместе с канадским клубом.

Предыдущие шесть сезонов Николай Кулемин провел в КХЛ, выступая за «Металлург» и «Салават Юлаев ».

В прошлом сезоне Кулемин набрал 25 (13+12) очков при полезности «плюс 8» в 46 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

В НХЛ форвард играл за «Айлендерс» и «Торонто».

«Сенаторс» также подписали пробное соглашение с защитником Каленом Эддисоном .