«Барыс» уволит Немировски на фоне 6 поражений в 7 играх на старте сезона (Артур Хайруллин)

«Барыс» уволит Дэвида Немировски на фоне 6 поражений в 7 играх сезона.

Клуб из Казахстана проиграл 6 из 7 матчей на старте Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает последнее место в общей таблице лиги.

Об отставке специалиста будет объявлено в ближайшее время, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Вообще не склонен винить в провальном старте Немировски . У него не было половины игроков состава почти всю предсезонку.

Конечно, Евгений Королев – это не окончательный вариант. «Барыс » ищет нового главного тренера», – написал журналист в своем телеграм-канале.