«Барыс» уволит Немировски на фоне 6 поражений в 7 играх на старте сезона (Артур Хайруллин)
«Барыс» уволит Дэвида Немировски на фоне 6 поражений в 7 играх сезона.
Клуб из Казахстана проиграл 6 из 7 матчей на старте Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает последнее место в общей таблице лиги.
Об отставке специалиста будет объявлено в ближайшее время, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Вообще не склонен винить в провальном старте Немировски. У него не было половины игроков состава почти всю предсезонку.
Конечно, Евгений Королев – это не окончательный вариант. «Барыс» ищет нового главного тренера», – написал журналист в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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