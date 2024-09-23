«Юта» забила автогол в игре с «Сент-Луисом» до первой шайбы сопернику в истории клуба. Келемен сделал неточный пас назад на отложенном штрафе

«Юта» забила в свои ворота в матче с «Сент-Луисом».

Вчера команда, переехавшая из Аризоны, провела первый матч в своей истории.

В начале второго периода выставочной игры против «Блюз» (5:3), «Юта » разыгрывала отложенный штраф у соперника. Находясь в зоне «Сент-Луиса », форвард Милош Келемен сделал пас назад, но шайба перескочила через крюк клюшки Дилана Гюнтера и, пройдя через всю площадку, попала в ворота.

Счет стал 0:2, а гол был записан на последнего игрока «Блюз», коснувшегося шайбы. Им стал защитник Антон Мальмстрем .

«Юта» выиграла у «Сент-Луиса» в первом матче в своей истории. Карконе забил 1-й гол клуба, Кули принес победу, реализовав буллит