«Юта» забила автогол в игре с «Сент-Луисом» до первой шайбы сопернику в истории клуба. Келемен сделал неточный пас назад на отложенном штрафе
«Юта» забила в свои ворота в матче с «Сент-Луисом».
Вчера команда, переехавшая из Аризоны, провела первый матч в своей истории.
В начале второго периода выставочной игры против «Блюз» (5:3), «Юта» разыгрывала отложенный штраф у соперника. Находясь в зоне «Сент-Луиса», форвард Милош Келемен сделал пас назад, но шайба перескочила через крюк клюшки Дилана Гюнтера и, пройдя через всю площадку, попала в ворота.
Счет стал 0:2, а гол был записан на последнего игрока «Блюз», коснувшегося шайбы. Им стал защитник Антон Мальмстрем.
«Юта» выиграла у «Сент-Луиса» в первом матче в своей истории. Карконе забил 1-й гол клуба, Кули принес победу, реализовав буллит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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