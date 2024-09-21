«Юта» продлила Гюнтера на 8 лет с кэпхитом 7,14 млн долларов. У форварда 50 очков в 78 играх в НХЛ

«Юта» продлила контракт с форвардом Диланом Гюнтером на 8 лет.

По данным PuckPedia, средняя годовая зарплата игрока (кэпхит) составит 7,14 миллиона долларов.

Новое соглашение вступит в силу с сезона-2025/26. Следующий сезон станет последним годом действия контракта новичка.

21-летний Гюнтер был выбран «Аризоной» на драфте НХЛ-2021 под общим 9-м номером. Права на него перешли к «Юте» в рамках сделки о вступлении нового клуба в лигу.

В минувшем сезоне канадец провел 45 матчей в НХЛ за «Койотис» и набрал 35 (18+17) очков. В 29 играх в АХЛ добавил 28 (10+18) баллов.

Также сыграл за сборную Канады на ЧМ по хоккею 2024 в Чехии – 9 игр и 4 (1+3) очка.