«Юта» продлила Гюнтера на 8 лет с кэпхитом 7,14 млн долларов. У форварда 50 очков в 78 играх в НХЛ
«Юта» продлила контракт с форвардом Диланом Гюнтером на 8 лет.
По данным PuckPedia, средняя годовая зарплата игрока (кэпхит) составит 7,14 миллиона долларов.
Новое соглашение вступит в силу с сезона-2025/26. Следующий сезон станет последним годом действия контракта новичка.
21-летний Гюнтер был выбран «Аризоной» на драфте НХЛ-2021 под общим 9-м номером. Права на него перешли к «Юте» в рамках сделки о вступлении нового клуба в лигу.
В минувшем сезоне канадец провел 45 матчей в НХЛ за «Койотис» и набрал 35 (18+17) очков. В 29 играх в АХЛ добавил 28 (10+18) баллов.
Также сыграл за сборную Канады на ЧМ по хоккею 2024 в Чехии – 9 игр и 4 (1+3) очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Юты»
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