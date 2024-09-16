Кожевников о «Сибири»: «Неутешительный прогноз не меняю, нет баланса в составе и нет молодежи. С ЦСКА ветераны подустали, и уже не 2:2, а 2:8 – получите и распишитесь»

Александр Кожевников высказался о перспективах «Сибири» в этом сезоне.

Новосибирская команда одержала две победы после трех поражений подряд в начале сезона и вышла на седьмое место в Восточной конференции.

– Знаете, что неделю назад ваше интервью по ситуации в «Сибири» вызвало резонанс – и быстрый ответ со стороны капитана команды Сергея Широкова, который с вашей критикой не согласился?

– Да, читал в прессе. Я сразу сказал, что Широков – мастер, чемпион, он и отреагировал правильно, как капитан. Не стал отмалчиваться, постарался поддержать команду.

Но для меня главное, что с его стороны это были не только слова – он ответил делом. И с ЦСКА, и с «Северсталью», и вчера с «Авангардом» Широков забил, его команда взяла первые очки.

Другое дело, что своих неутешительных прогнозов по «Сибири» не меняю.

– Почему?

– Еще раз посмотрел на команду в Москве. На фоне ЦСКА было видно, что у «Сибири» нет баланса в составе и нет молодежи. Да, ветераны какие-то матчи вытянут, но стабильности в результате не предвидится.

Московский матч – отличный пример, он только подтвердил мое мнение. Два равных периода, а потом ветераны подустали – и уже не 2:2, а 2:8. Получите и распишитесь! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

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