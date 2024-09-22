Алексей Рыкманов: «Следил за Кузнецовым в детстве. Было очень приятно сыграть против него. Запомню этот день на всю жизнь»

Алексей Рыкманов рассказал, что следил за Евгением Кузнецовым в детстве.

– Вы гордитесь тем, что являетесь челябинским воспитанником?

– Очень горжусь. Челябинская область славится своими хоккеистами. В КХЛ играет много воспитанников «Трактора».

– На кого вы равнялись в детстве?

– Помню, как в детстве ходил на все домашние матчи «Трактора» с отцом и дедушкой. Пристально следил за Евгением Кузнецовым , также очень нравился Станислав Чистов .

– Вам был понятен переход Евгения Кузнецова в СКА?

– Да, он ведь объяснил свой выбор в интервью. Евгений решил, что так будет лучше для семьи, а это самое главное.

Мне было очень приятно сыграть против Кузнецова. Запомню этот день на всю жизнь, – сказал нападающий «Трактора» Алексей Рыкманов .

Напомним, 12 сентября «Трактор » обыграл СКА со счетом 3:0.