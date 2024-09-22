Алексей Рыкманов: «Следил за Кузнецовым в детстве. Было очень приятно сыграть против него. Запомню этот день на всю жизнь»
Алексей Рыкманов рассказал, что следил за Евгением Кузнецовым в детстве.
– Вы гордитесь тем, что являетесь челябинским воспитанником?
– Очень горжусь. Челябинская область славится своими хоккеистами. В КХЛ играет много воспитанников «Трактора».
– На кого вы равнялись в детстве?
– Помню, как в детстве ходил на все домашние матчи «Трактора» с отцом и дедушкой. Пристально следил за Евгением Кузнецовым, также очень нравился Станислав Чистов.
– Вам был понятен переход Евгения Кузнецова в СКА?
– Да, он ведь объяснил свой выбор в интервью. Евгений решил, что так будет лучше для семьи, а это самое главное.
Мне было очень приятно сыграть против Кузнецова. Запомню этот день на всю жизнь, – сказал нападающий «Трактора» Алексей Рыкманов.
Напомним, 12 сентября «Трактор» обыграл СКА со счетом 3:0.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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