Ячменев о Челябинске 90-х: «Большого страха не было. Ситуация требовала осторожности, но тогда были такие времена везде. Старался не попадать в неприятности»

Денис Ячменев высказался о жизни в Челябинске в 1990-е.

– Челябинская школа постоянно выдает топовых юниоров: Кузнецов, Ничушкин, Панарин, Войнов и многие другие. Сам по себе Челябинск – промышленный город, но из года в год там появляются новые таланты. У вас как у уроженца Челябинска и воспитанника местной школы есть объяснение этому?

– Челябинск – промышленный город, но в то же время хоккейный. Да, там есть другие виды спорта, но хоккей – номер один. Большое количество ребят приходит в хоккейные секции и хочет сделать большую карьеру. Важно, что в Челябинске есть несколько хоккейных школ, а не одна. Когда такое количество детей занимается одним видом спорта, то обязательно кто-то выстрелит и дойдет до топ-уровня.

– В 90-е не страшно было в Челябинске?

– Какого-то большого страха не было. Да, ситуация требовала дополнительной осторожности и внимания, но тогда были такие времена везде. Это не воспринималась мною, как что-то страшное и необычное. Старался не попадать в неприятности – таков был главный принцип тех лет, – сказал ассистент главного тренера «Ак Барса ».