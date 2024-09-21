Ячменев о Челябинске 90-х: «Большого страха не было. Ситуация требовала осторожности, но тогда были такие времена везде. Старался не попадать в неприятности»
– Челябинская школа постоянно выдает топовых юниоров: Кузнецов, Ничушкин, Панарин, Войнов и многие другие. Сам по себе Челябинск – промышленный город, но из года в год там появляются новые таланты. У вас как у уроженца Челябинска и воспитанника местной школы есть объяснение этому?
– Челябинск – промышленный город, но в то же время хоккейный. Да, там есть другие виды спорта, но хоккей – номер один. Большое количество ребят приходит в хоккейные секции и хочет сделать большую карьеру. Важно, что в Челябинске есть несколько хоккейных школ, а не одна. Когда такое количество детей занимается одним видом спорта, то обязательно кто-то выстрелит и дойдет до топ-уровня.
– В 90-е не страшно было в Челябинске?
– Какого-то большого страха не было. Да, ситуация требовала дополнительной осторожности и внимания, но тогда были такие времена везде. Это не воспринималась мною, как что-то страшное и необычное. Старался не попадать в неприятности – таков был главный принцип тех лет, – сказал ассистент главного тренера «Ак Барса».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий