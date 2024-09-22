Лямкин об удалении за удар клюшкой в матче с «Сочи»: «Вроде в хоккей играем, контактный вид спорта. Не знаю, почему удаляют за такие вещи»
Он набрал 2 (1+1) очка в этой игре. Гол стал для него первым с декабря 2023 года.
– Соперник играл хорошо, активно, мы удачно реализовали свои моменты, повели в счете. Немного смазали концовку, конечно.
– Вы удалились [за удар клюшкой], очень эмоционально на это отреагировали, а затем вернулись на лед и сразу забили. Расскажите об этом подробнее.
– Удаление для меня было не совсем понятным, вроде в хоккей играем, контактный вид спорта. Не знаю, почему удаляют за такие вещи. Поэтому эмоционально отреагировал.
В моменте с голом повезло, что Артем [Галимов] меня хорошо вывел на ворота.
– Вы мастерски переиграли вратаря на паузе, ожидали?
– Не знаю, возможно, что так получилось в порыве злости. Удачный выход «2 в 1», не всегда после удалений удается такие хорошие моменты создать.
– Было ощущение, что вы сегодня искали возможность подраться с игроками «Сочи».
– Эмоциональная игра была, в том числе лично для меня.
– Три победы дома с разницей шайб 12:2 – здорово выступили или это показатель силы соперников?
– Сейчас все команды играют плотно, нет ямы в уровне, скоростях, как прежде. Со всеми сложно играть, сегодня мы удачно реализовали свои моменты.
– Вы сегодня вышли во втором большинстве, что происходит не так часто. Готовы к игре в неравных составах?
– Как решит тренерский штаб. Нужно было подменить партнера – я вышел, – сказал защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.
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