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  • Лямкин об удалении за удар клюшкой в матче с «Сочи»: «Вроде в хоккей играем, контактный вид спорта. Не знаю, почему удаляют за такие вещи»
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Лямкин об удалении за удар клюшкой в матче с «Сочи»: «Вроде в хоккей играем, контактный вид спорта. Не знаю, почему удаляют за такие вещи»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал победу в матче с «Сочи» (5:2).

Он набрал 2 (1+1) очка в этой игре. Гол стал для него первым с декабря 2023 года.

– Соперник играл хорошо, активно, мы удачно реализовали свои моменты, повели в счете. Немного смазали концовку, конечно.

– Вы удалились [за удар клюшкой], очень эмоционально на это отреагировали, а затем вернулись на лед и сразу забили. Расскажите об этом подробнее.

– Удаление для меня было не совсем понятным, вроде в хоккей играем, контактный вид спорта. Не знаю, почему удаляют за такие вещи. Поэтому эмоционально отреагировал.

В моменте с голом повезло, что Артем [Галимов] меня хорошо вывел на ворота.

– Вы мастерски переиграли вратаря на паузе, ожидали?

– Не знаю, возможно, что так получилось в порыве злости. Удачный выход «2 в 1», не всегда после удалений удается такие хорошие моменты создать.

– Было ощущение, что вы сегодня искали возможность подраться с игроками «Сочи».

– Эмоциональная игра была, в том числе лично для меня.

– Три победы дома с разницей шайб 12:2 – здорово выступили или это показатель силы соперников?

– Сейчас все команды играют плотно, нет ямы в уровне, скоростях, как прежде. Со всеми сложно играть, сегодня мы удачно реализовали свои моменты.

– Вы сегодня вышли во втором большинстве, что происходит не так часто. Готовы к игре в неравных составах?

– Как решит тренерский штаб. Нужно было подменить партнера – я вышел, – сказал защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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