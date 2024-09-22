«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей

«Ак Барс» обыграл «Сочи» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Анвара Гатиятулина одержала четвертую победу в пяти последних играх.

Единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел в матче с «Авангардом» (1:4).

На данный момент «Ак Барс » занимает седьмое место в таблице Востока, набрав 8 очков после 6 игр.

В следующем матче, 25 сентября, клуб сыграет против «Лады».